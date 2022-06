Top Gun: Maverick, la reazione di Anthony Edwards alla sorte del suo personaggio Goose

La star di Top Gun, Anthony Edwards, ha reagito alla sorte toccata al suo personaggio, il mitico Goose, in Top Gun: Maverick, sequel uscito 36 anni dopo l'originale che sta spopolando in testa ai botteghini di tutto il mondo.

Tom Cruise in una scena del film Top Gun

"Le persone avevano una certa sensazione nell'originale e Top Gun: Maverick] fa esattamente quello che si prova a vederlo la prima volta, solo in maniera più intensa", ha detto Edwards, 59 anni, a Entertainment Tonight. "Come ho detto a Tom, 'Missione compiuta'. Ce l'hanno fatta."

L'attore californiano, che ha interpretato Nick "Goose" Bradshaw nel film originale del 1986, Top Gun, a fianco di Tom Cruise, ha aggiunto: "Lo hanno fatto davvero. C'è un sacco di lavoro in questo film. Ha il mood, ha il tono giusto, ha ciò che la gente voleva".

I fan del film d'azione originale ricordano che il personaggi di Anthony Edwards, che è il copilota di Maverick a scuola, muore tragicamente durante un esercitazione quando sono costretti ad abbandonare il jet. Sebbene Goose non sia tornato magicamente in vita nel sequel, la sua memoria è sopravvissuta in vari modi.

Oltre alle foto dei flashback di Goose e Maverick del loro tempo insieme all'epoca di Top Gun, il figlio del personaggio, Bradley "Rooster" Bradshaw, interpretato da Miles Teller, ha un ruolo centrale nel sequel.

"È il film più grande in cui recito e non ho mai dovuto presentarmi per un giorno di lavoro, quindi è stato divertente", ha scherzato Edwards.

Scoprite la nostra recensione di Top Gun: Maverick, che vede il ritorno di Tom Cruise nei panni del pilota scavezzacollo Pete Maverick Mitchell a 36 anni di distanza dall'uscita del cult divenuto vero e proprio fenomeno di costume.