Tales Of The Walking Dead: Anthony Edwards, Parker Posey e Terry Crews nel cast

Anthony Edwards, Parker Posey e Terry Crews nel cast della serie antologica Tales Of The Walking Dead, nuovo spinoff del Walking Dead Universe.

Annunciato il cast di Tales of the Walking Dead, nuova serie spinoff di AMC ambientata nell'universo di The Walking Dead. Anthony Edwards, Parker Posey, Terry Crew, Poppy Liu e Jillian Bell reciteranno nella serie antologica.

In aggiunta, confermati da Deadline anche Haifaa al-Mansour, Deborah Kampmeier e Tara Nicole Weyr aalla regia di alcuni deglie pisodi con il produttore della Michael Satrazemis che dirigerà tre episodi.

Ogni episodio di Tales Of The Walking Dead sarà un racconto standalone della durata di un'ora dedicato sia ai personaggio dell'universo di The Walking Dead che a nuove figure. La serie antologica debutterà su AMC e AMC+ in estate.

Il produttore esecutivo dello show sarà Scott M. Gimple, capo dei contenuti del The Walking Dead Universe, mentre lo showrunner sarà Channing Powell, sceneggiatore e produttore di The Walking Dead e Fear the Walking Dead.

"Anthony, Jillian, Terry, Parker e Poppy sono la prima ondata di talent che reciteranno nello show espandendo ulteriormente l'universo di The Walking Dead in nuove direzioni regni strazianti, esilaranti, sinceri e terrificanti e non potremmo essere più felici di accoglierli nella famiglia, insieme a questi fantastici registi. Altri annunci, altre persone meravigliose in arrivo", ha dichiarato Scott M. Gimple.