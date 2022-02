Anthony Edwards e Mare Winningham si sono sposati segretamente l'anno scorso dopo 35 anni di amicizia

Anthony Edwards e Mare Winningham, amici e colleghi da più di 35 anni, si sono sposati in segreto l'anno scorso con una cerimonia molto intima.

Gli attori Anthony Edwards e Mare Winningham, entrambi nel cast di E.R. Medici in prima linea, si sono sposati segretamente l'anno scorso dopo q35 anni di amicizia.

Anthony Edwards nell'episodio 'Heal Thyself' della serie tv ER - Medici in prima linea

L'attore 59enne, apparso di recente ella miniserie Netflix Inventing Anna, ha rivelato a Esquire di aver sposato la collega 62enne, che abbiamo visto nella serie drammatica Dopesick - Dichiarazione di dipendenza, in una cerimonia intima officiata da un amico.

"Siamo troppo vecchi per organizzare matrimoni", ha confessato scherzosamente Anthony Edwards, aggiungendo che la sua nuova sposa è "semplicemente spettacolare":

"Lei è una cantante straordinaria, un'attrice meravigliosa ed è una persona incredibile", ha aggiunto Edwards, spiegando che anche se erano sposati con altre persone, i due si sono continuati a frequentare fino a quando non si sono ritrovati entrambi divorziati e single.

In una precedente intervista con Fox News Digital, Edwards ha affermato che la coppia si era avvicinata durante il periodo di emergenza sanitaria:

"Abbiamo fatto passeggiate incredibili. Abbiamo una famiglia che sta con noi con un bambino piccolo, il nostro figlioccio, che ha solo 19 mesi, quindi abbiamo formato questo gruppo nelle ultime cinque settimane. È stato bello poter vivere a un ritmo diverso e usare la tecnologia che usiamo oggi per entrare in contatto con le persone. Stiamo cercando di dare la priorità a ciò che è importante in questa vita quando ci rendiamo conto di quanto sia fragile".

In precedenza, Anthony Edwards è stato sposato con la truccatrice Jeanine Lobell, dalla quale ha avuto quattro figli: Bailey, 27, Wallis ed Esme, 21, e Poppy, 19. Mare Winningham ha alle spalle tre matrimoni e cinque figli, Happy Atticus, 33, Calla, 35, Jack, 36, Patrick, 39, e Riley, morto suicida nel 2005 a 24 anni.