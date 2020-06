Jim Carrey deride Hollywood nel nuovo libro: "Nicolas Cage lo adora, Tom Cruise potrebbe prendermi a pugni"

Jim Carrey è pronto a fornire una versione deformata di Hollywood nel suo nuovo libro satirico Memoirs and Misinformation, scritto insieme a Dana Vachon. Sul libro in uscita a luglio il mattatore dichiara: "Nicolas Cage lo adora, Tom Cruise potrebbe prendermi a pugni".

Jim Carrey ha svelato al New York Times di aver lavorato al progetto letterario gli ultimi otto anni. Memoirs and Misinformation racconta la storia di un Jim Carrey fictional alla ricerca del senso della vita a Hollywood anni dopo aver raggiunto il successo come attore. Il libro è descritto come "romanzo semi-autobiografico" e crea una Hollywood parallela, nata dai ricordi e dalle esperienze del divo:

"Non c'è nulla di più noioso, a questo punto della mia vita artistica, dell'idea di raccontare gli eventi reali della mia vita in un ordine cronologico. Sto cercando di espandere la mia visione. Jim Carrey, in questo libro, rappresenta una sorta di avatar di chiunque sia nella mia posizione. Dell'artista, della celebrità, della star. Quel mondo e tutti i suoi eccessi e i bagordi, ghiottoneria, l'egotismo e la vanità. Alcune cose sono molto vere, ma non saprete mai quali. Ma anche gli eventi fictional del libro rivelano una verità."

Nel libro, Jim Carrey si trova a un punto della carriera in cui deve "scegliere se interpretare un ruolo in un biopic su Mao Tse-tung o in un film di una major basato sui giochi per bambini." L'attore avrà una nuova possibilità dopo l'incontro con la giovane e ingenua Georgie e dopo la collaborazione con lo sceneggiatore Charlie Kaufman col quale realizzerà un film che "supera ogni limite". Nella vita reale, Jim Carrey ha collaborato con Kaufman per l'hit Se mi lasci ti cancello.

La Hollywood di Memoirs and Misinformation è popolata di versioni fictional di vere star quali Gwyneth Paltrow, Nicolas Cage e Anthony Hopkins. Jim Carrey rivela di aver inviato a tutti gli attori citati nel suo libro una lettera di spiegazioni per mettere in chiaro cosa ha cercato di fare col suo romanzo:

"Si tratta di satira e parodia, ma fatta con rispetto. Per molte delle persone citate del libro provo grande ammirazione".

La versione romanzata di Nicolas Cage, per esempio, colleziona crani di dinosauro ed è il migliore amico di Jim Carrey. Il vero Carrey ha spiegato che il vero Cage sapeva del libro e ha incoraggiato il collega ad andare avanti:

"Ho parlato del progetto con Nic Cage un paio di anni da. Gli ho spiegato tutto, gli ho fatto una sorpresa e lui ha detto 'Jim, sono così onorato. Non hai idea. Gli ho detto che gli avevo dato tutte le battute migliori e lui è davvero emozionato."

Un altro personaggio che ha un certo peso nel libro è Tom Cruise, definito però Laser Jack Lighting per motivi legali. Jim Carrey non è del tutto certo che Cruise appressi il romanzo:

"Mi prendo gioco della litigiosità di Hollywood. Conosco Tom Cruise. Potrebbe prendermi a pugni, ma ehi, sono pronto a incassare per un'opera d'arte. Spero che apprezzi il libro."

Memoirs and Misinformation sarà disponibile a partire dal 7 luglio. Nella versione audiolibro ci sarà la voce di Jeff Daniels, costar di Jim Carrey in Scemo e più scemo.