Top Gun: Maverick conquista il box office internazionale

Top Gun: Maverick sta registrando record di incassi al box office internazionale con oltre 33 milioni di dollari.

Il film con star Tom Cruise ha debuttato in 62 mercati, con una distribuzione in circa 24.000 schermi.

L'atteso progetto ideato come sequel del cult degli anni '80 potrebbe persino arrivare a registrare un primo weekend superando quota 80 milioni di dollari.

In Francia Top Gun: Maverick ha incassato mercoledì 1.8 milioni di dollari, diventando il miglior risultato ottenuto nel giorno di apertura da un progetto live-action della Paramount e per un lungometraggio con star Tom Cruise. Il totale raggiunto dal film è attualmente 5.9 milioni di dollari.

In Australia il lungometraggio, grazie alle anteprime e e alla distribuzione ufficiale ha incassato 2.5 milioni di dollari, miglior risultato registrato da un progetto di Cruise. In Germania l'attuale totale è di 2.5 milioni, in Brasile di 2.5 e in Messico si è arrivati a 2.1 milioni.

Top Gun: Maverick sembra destinato a diventare il film con i migliori incassi di Cruise, a livello internazionale e a negli Stati Uniti.