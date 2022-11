Top Gun: Maverick, il film con Tom Cruise torna nelle sale americane

Il film Top Gun: Maverick tornerà nelle sale americane per due settimane, puntando ad aumentare gli incassi prima del debutto in streaming.

Top Gun: Maverick, il film campione di incassi , tornerà nelle sale americane per due settimane, puntando quindi ad aumentare i propri incassi, già considerevoli.

Il sequel con star Tom Cruise verrà poi distribuito in streaming dal 22 dicembre su Paramount+, anche in Italia.

Il film Top Gun: Maverick, dal 2 dicembre, sarà di nuovo distribuito nei cinema tradizionali e nelle sale IMAX degli Stati Uniti.

Attualmente il progetto ha ottenuto in patria 716,6 milioni di dollari, mentre a livello mondiale ha raggiunto quota 1,486 miliardi.

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in una scena d'azione

Chris Aronson, presidente della distribuzione di Paramount Pictures, ha dichiarato: "Top Gun: Maverick rappresenta realmente la magia dell'esperienza di andare al cinema e volevamo offrire ai fan l'opportunità di apprezzare di nuovo questo spettacolo cinematografico come doveva essere visto. Sembra il periodo perfetto per riportare Top Gun: Maverick nei cinema, in modo che gli spettatori possano ovunque vivere l'esperienza e capire quanto sia speciale questo film".

Il lungometraggio è attualmente il film di Cruise con il miglior risultato ai botteghini internazionali e ha ottenuto un'ottima accoglienza da parte della critica e del pubblico.

Il sequel diretto da Joseph Kosinski ha portato anche la colonna sonora ai vertici delle classifiche di iTunes, rendendo delle hit i brani di Lady Gaga e dei One Republic ideati per il film.

Nel lungometraggio, dopo oltre 30 anni di servizio tra i migliori aviatori della Marina, Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) si trova nel posto giusto, mentre si spinge oltre i propri limiti come coraggioso pilota collaudatore, schivando l'avanzamento di grado che lo metterebbe in punizione.

Quando si ritrova ad addestrare un distaccamento di diplomati di Top Gun per una missione specializzata come quella che nessun pilota vivente ha mai visto, Maverick incontra il tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia "Rooster", figlio del defunto amico di Maverick e ufficiale addetto alle intercettazioni radar tenente Nick Bradshaw, detto "Goose"