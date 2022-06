Top Gun: Maverick, Danny Ramirez ha mentito per recitare nel film: "Avevo paura di volare"

Top Gun: Maverick sta dominando i box office in tutto il mondo e l'attore Danny Ramirez ha ammesso di aver mentito pur di ottenere un ruolo nel film.

Il sequel ha già superato quota 185 milioni di dollari grazie agli incassi ottenuti in tutto il mondo, con i calcoli degli esperti che sostengono potrebbe raggiungere 400 milioni in due settimane.

L'attore Danny Ramirez, mentre era ospite del talk show condotto da Jimmy Kimmel, ha raccontato parlando di Top Gun: Maverick: "Durante l'anteprima in Messico mia madre mi ha chiesto 'Ma non avevi paura di volare?'".

L'interprete di Fanboy ha quindi aggiunto: "Ho iniziato l'intero progetto avendo una paura mortale di volare. Dovevamo firmare dei documenti, in pratica una liberatoria, in cui dichiaravo di non avere paura di volare, e io, ovviamente, essendo un'audizione troppo importante, ho mentito". L'attore non poteva però aspettarsi che una settimana dopo il regista Joseph Kosinski gli telefonasse: "Mi ha detto 'Ehi, a proposito, c'è un intero programma di addestramento di cui fa parte'. E ho risposto 'Cosa vuoi dire?'. E quindi abbiamo avuto oltre 40 ore di volo'".

Danny è riuscito a superare la sua fobia e ora apprezza molto poter essere a bordo di un aereo, pur ammettendo che è stato complicato e molto rischioso.