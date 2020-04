Top Gun ha avuto un impatto imprevisto nelle scuole di volo della Marina americana

L'uscita di Top Gun ha aiutato la Marina militare, ma in seguito le ha causato non pochi problemi tanto che chi, tra i militari, cita il film viene ora punito con una multa.

Top Gun ha sicuramente invogliato tanti ragazzi americani ad intraprendere la carriera nell'aeronautica militare, ma ha avuto anche un impatto a dir poco esilarante nella vita reale delle reclute. Pare, infatti, sia vietato nominare il film e chi commette l'errore di citarlo deve pagare addirittura una sanzione.

Diretto da Tony Scott, Top Gun ha reso Tom Cruise una star e il suo personaggio, il talentuoso ma anche incosciente pilota della Marina Pete "Maverick" Mitchell, una delle icone maschili degli anni Ottanta. Il film era stato prodotto con il supporto della Marina militare in cambio dell'approvazione finale della sceneggiatura che ha portato, tra le altre cose, alla modifica del ruolo di Kelly McGillis da ufficiale a istruttore civile, in modo che la sua relazione con Maverick non violasse la politica di non fraternizzazione sentimentale tra militari. L'US Navy rese anche disponibili molti dei suoi aerei da combattimento durante le riprese e la maggior parte delle sequenze di volo furono girate presso la Naval Air Station di Fallon, in Nevada, dove ora si trova la vera scuola per diventare dei piloti provetti.

Top Gun: Tom Cruise e Kelly McGillis in una immagine pubblicitaria del film

Il successo del film ha fatto da traino per nuovi reclutamenti, tanto che all'epoca furono allestiti degli stand appositi nei cinema in cui veniva proiettato per provare a convincere gli spettatori ad arruolarsi, suggestionati dalle azioni di Maverick. Ma questo idillio è stato di breve durata e ora chiunque della Marina statunitense faccia riferimenti al film viene punito con una multa da 5 dollari. A peggiorare le cose poi è arrivato lo scandalo Tailhook, una brutta vicenda di abusi sessuali che coinvolto centinaia di donne e diversi uomini durante il 35mo simposio annuale che si è svolto a Las Vegas nel 1991. Le ricadute furono disastrose e portarono a numerose dimissioni anche di pezzi da novanta dell'establishment, compreso un ammiraglio. Con l'avvio del remake, la Marina ha addirittura negato l'appoggio al film sostenendo che proprio il rapporto tra Maverick e Charlie al centro del primo film abbia in qualche modo incoraggiato le molestie avvenute durante quell'incontro negli anni Novanta.

Top Gun: 5 motivi per i quali dopo trent'anni ci fa ancora sognare

L'uscita di Top Gun: Maverick, che vede il ritorno non solo di Tom Cruise ma anche di Val Kilmer, è prevista per fine anno. Anche questo film ha dovuto, infatti, posticipare l'arrivo nelle sale ed era stato verosimilmente scelto da Thierry Fremaux per un'anteprima a Cannes che, con tutta probabilità, sfumerà. Chissà se questa nuova avventura avrà il successo del capostipite e se tutto questo porterà a innalzare pure l'ammenda della Marina militare.