Joseph Kosinski: "Il mio film sugli UFO? Scienza, non fantascienza"

Non è solo Steven Spielberg a deliziarci con una nuova incursione fantascientifica che promette incontri ravvicinati del terzo tipo quando arriverà nei cinema il misterioso Disclosure Day. Anche Joseph Kosinski guarda verso il cielo in cerca di presenze aliene, anche se assicura che il suo progetto si baserà sulla "scienza e non sulla fantascienza".

Dopo aver collezionato incassi da capogiro con Top Gun: Maverick (1.4 miliardi) e F1 (632 milioni, Kosinski ha all'orizzonte due nuovi progetti di altro profilo: un nuovo reboot di Miami Vice prodotto da Universal Pictures e un film sugli UFO privo di titolo prodotto da Jerry Bruckheimer ispirato a eventi realmente accaduti. Il tutto mentre aleggia nell'aria l'ipotesi, ancora da confermare, di un terzo Top Gun.

Un primo piano di Joseph Kosinski

Che cosa sappiamo sugli UFO (di Kosinski)

Ospite del podcast Behind The Lens with Pete Hammond, Joseph Kosinski ha assicurato che il suo film si baserà su fatti scientifici, respingendo l'ipotesi di una pellicola di genere basata sui luoghi comuni della fantascienza.

"Sto lavorando a un progetto con Jerry Bruckheimer sugli UAP, questi Fenomeni Anomali Non Identificati. Quindi stiamo lavorando con due persone che sono esperte sull'argomento. Le conversazioni con loro sono semplicemente affascinanti. Zach Baylin sta scrivendo la sceneggiatura proprio ora. È un progetto molto entusiasmante e sto cercando di completarlo il prima possibile".

Al regista è stato poi chiesto se il film sugli UFO, ancora privo di titolo, apparterrà al genere fantascientifico. Ecco la sua risposta: "Pensate che sia fantascienza, ma credo che stiamo scoprendo fatti scientifici. Quindi è di questo che parla il film, e credo che sappiate che è una di quelle cose che tutti vorranno andare a vedere".

Miami Vice e il messaggio per Michael Mann

Mentre vige l'incertezza su un terzo sequel di Top Gun, Kosinski è impegnato nello sviluppo del reboot di Miami Vice.La nuova pellicola sarà ambientata negli anni '80 e dovrebbe vedere protagoniste le star Michael B. Jordan e Austin Butler.

"Sono concentrato su Miami Vice", ha detto Kosinski, anticipando che sarà questo il suo prossimo progetto. "Non posso rivelare troppo al momento. Sono emozionato e felice per aver avuto questa possibilità. Quella serie per me, quando avevo 10 anni, ha avuto una grande influenza sul mio desiderio di diventare regista più di qualsiasi film. Quindi spero di riuscire a realizzare il reboot al più presto". Riguardo al coinvolgimento di Michael Mann nel film, Kosinski ha risposto: "Ho parlato con Michael Mann due sere fa e gli ho detto esattamente la stessa cosa, su quanto fosse importante per me la serie e su come mi avesse lasciato senza parole. Quindi, sì, spero di coinvolgere Michael in qualche modo".