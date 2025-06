F1: il ruolo della star di Bridgerton Simone Ashley è stato tagliato, ecco perché

L'attrice, conosciuta anche per la sua partecipazione a Sex Education, è stata esclusa dal final cut del film con protagonista Brad Pitt.

L'estate scorsa era stata annunciata la presenza di Simone Ashley, star di Bridgerton e Sex Education, nel nuovo film ad alta velocità F1, con protagonisti Brad Pitt e Damson Idris.

Tuttavia, nonostante le immagini che la mostravano sul set impegnata nelle riprese, il ruolo dell'attrice è stato successivamente tagliato in fase di montaggio.

Il motivo dell'assenza di Simone Ashley dal montaggio finale di F1

Joseph Kosinski, regista del film, ha spiegato il motivo dell'esclusione dell'attrice dal final cut:"Succede in ogni film: devi girare più materiale di quello che userai. C'erano due o tre sottotrame che alla fine non sono entrate nel montaggio finale".

Simone Ashley sul set di Sex Education

In ogni caso, Kosinski ha specificato di amare le capacità di Ashley:"Simone è un talento incredibile, un'attrice straordinaria, una cantante straordinaria, e mi piacerebbe moltissimo lavorare di nuovo con lei".

Simone Ashley racconta l'esperienza sul set di F1

Nonostante il ruolo praticamente del tutto tagliato, visto che Ashley compare senza battute molto brevemente, l'attrice ha ricordato con grande entusiasmo l'esperienza sul set:"Ho una parte molto piccola ma sono grata di essere in quel film. Ho potuto assistere a molti Gran Premi. Non credo che farò mai più qualcosa del genere".

Nell'intervista, Simone Ashley spiegò di aver fatto il provino parecchio tempo prima, addirittura nel periodo precedente alla sua partecipazione a Bridgerton.

Brad Pitt durante le riprese di F1 a Silverstone

F1 racconta la storia di un ex pilota di Formula Uno (Brad Pitt), che torna in pista affiancato dal suo compagno di team (Damson Idris), e dovrà fronteggiare i nuovi titani dei circuiti dei Gran Premi. Nel cast anche Callie Cooke, Javier Bardem, Kerry Condon, Kim Bodnia, Shea Whigham, Tobias Menzies, e la partecipazione di vere star della Formula Uno come Lewis Hamilton e Max Verstappen.