Top 20 serie in streaming 2019: Lucifer al primo posto di una classifica dominata da Netflix

La Top 20 delle serie con il maggior numero di visualizzazioni in streaming nel 2019 vede il dominio di Netflix e Lucifer al primo posto della classifica.

Ben 19 delle 20 posizioni sono dei titoli di proprietà della piattaforma di streaming che ha ottenuto i diritti dello show con star Tom Ellis dopo la cancellazione da parte di Fox.

Alle spalle di Lucifer si è posizionata Stranger Things e la top 3 si chiude con Tredici, la serie ambientata nel complicato mondo dei teenager.

Ai piedi delle prime posizioni c'è quindi La casa di carta, seguita da Orange Is the New Black e l'unico dei titoli non disponibili nel catalogo di Netflix, The Handmaid's Tale.

Ecco la lista completa:

La storia di Lucifer Morningstar si concluderà a breve, tuttavia il personaggio potrebbe tornare forse in occasione di una miniserie che lo mostrerebbe protagonista accanto a John Constantine, l'investigatore esperto in eventi sovrannaturali interpretato da Matt Ryan. I due personaggi sono entrambi apparsi in occasione di Crisi sulle Terre Infinite, il crossover ambientato nell'Arrowverse che si concluderà il 14 gennaio con la messa in onda degli ultimi due episodi sugli schermi americani di The CW.