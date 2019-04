Too Old To Die Young: il trailer della serie di Nicolas Winding Refn

Too Old To Die Young è la nuova serie di Amazon creata da Nicolas Winding Refn e il trailer ufficiale anticipa qualche dettaglio sulla trama.

Too Old To Die Young, serie creata da Nicolas Winding Refn, ha finalmente un trailer e una data di uscita! L'atteso progetto prodotto per Amazon Prime Video debutterà il 14 giugno e sarà composto da dieci episodi che dovrebbero avere una durata di 90 minuti.

Il video condiviso oggi online mostra il protagonista interpretato dall'attore Miles Teller rivelare di aver ucciso una donna e di non provare alcun senso di colpa o rimorso, solamente una sensazione di vuoto.

Il trailer dà poi spazio a uccisioni, colpi d'arma da fuoco, scontri nel deserto, neon in puro stile Refn, esplosioni e sangue.

Ecco il filmato promozionale:

Nel cast della serie troviamo Miles Teller, John Hawkes, Cristina Rodlo, Callie Hernandez, Jena Malone, Nell Tiger Free, Augusto Aguilera, Billy Baldwin e Babs Olusanmokun. Lo show è firmato da Refn insieme al fumettista Ed Brubaker.

