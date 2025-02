Tony Effe pronto al matrimonio con Giulia De Lellis? Ecco l'ultima clamorosa indiscrezione

Gossip sempre più impazzito in attesa di Sanremo 2025. Adesso è la volta di Tony Effe e Giulia De Lellis. I due vengono già dati come prossimi sposi, ma a destare più scalpore è la location che, secondo i rumor, potrebbe essere stata scelta dal rapper per la proposta di matrimonio.

La sorpresa di Tony Effe a Giulia De Lellis

Giulia De Lellis al matrimonio di Ignazio e Cecilia

L'ultimo gossip sulla coppia è stato sganciato da Deianira Marzano, secondo cui Tony Effe starebbe preparando una sorpresa alla De Lellis per chiederle di sposarlo. Il rapper, in gara al Festival con il brano Damme 'na mano, avrebbe ordinato la bellezza di 4.000 rose da farsi recapitare in albergo.

La De Lellis infatti, sarà nella cittadina ligure a sostenere il fidanzato, con cui fa coppia da pochi mesi. E qui, complici le rose, Tony Effe starebbe preparando la fatidica proposta. In passato, Giulia De Lellis era stata sentimentalmente legata a Carlo Beretta; prima ancora invece, aveva fatto coppia con il tronista Andrea Damante, conosciuto a Uomini e Donne.

La prima volta di Tony Effe a Sanremo

Tony Effe

Per Tony Effe è il debutto all'Ariston, arrivato dopo il successo del suo secondo album, Icon. Il pezzo, Damme 'na mano, è il racconto in romanesco di un amore tormentato, in cui Roma è protagonista.

In attesa di vedere cosa accadrà, l'attenzione è su Tony Effe anche per i suoi trascorsi con Fedez: dopo i colpi a suon di rime dello scorso settembre, ci si chiedeva cosa sarebbe successo tra i due al Festival. Entrambi infatti, saranno in gara nella kermesse canora. Ora, dopo questa ennesima voce in circolazione, il gossip ha altro cibo di cui nutrirsi. Se così fosse, il gesto non passerà di certo inosservato.