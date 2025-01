Tony Effe, le ripetizioni di italiano, la passione per Harry Potter: "Ho pianto per le critiche"

Sarà uno dei protagonisti della prossima edizione del Festival di Sanremo e la sua partecipazione ha scatenato stampa, fan e detrattori. Tony Effe ha rilasciato un'intervista al settimanale 7 del Corriere della Sera, spaziando tra vari argomenti.

Dalla passione per la saga di Harry Potter alle ripetizioni scolastiche, Tony Effe ha ripercorso vari aspetti della sua vita al di là della sua carriera da rapper sul palcoscenico.

L'esordio con Carlo Verdone e i problemi a scuola

Un'infanzia trascorsa in un hotel del rione Monti di Roma con mamma, papà e nonna materna, prima dell'esordio a soli quattro anni nel mondo del cinema con Carlo Verdone in Viaggi di nozze.

Carlo Verdone e Claudia Gerini in Viaggi di nozze

"Da lì divento una specie di bimbo prodigio" racconta Tony Effe "Alle elementari uscivo di scuola alle quattro e ogni giorno andavo a fare un provino, mi portava mia madre". L'avventura scolastica è stata un po' complicata, con due bocciature consecutive alle superiori. Ancora oggi il rapper prende ripetizioni di italiano:"Una volta a settimana. Analisi dei testi. Sento di voler imparare, voglio migliorarmi".

Le critiche e la passione per Harry Potter

Da tempo, Tony Effe è uno dei cantanti maggiormente criticati, in parte per il contenuto dei testi di alcune sue canzoni e in parte anche per il dissing con Fedez.

"Certe accuse mi hanno fatto veramente male, sono crollato mentre facevo il trasloco. Mi sono messo a piangere" ricorda il cantante. Una delle sue grandi passioni è Harry Potter:"Non si può crescere senza averlo visto". Un amore che ha trasmesso anche alla sua fidanzata Giulia De Lellis:"All'inizio diceva che i maghi le facevano schifo ora parla serpentese".