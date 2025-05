Giulia De Lellis è incinta: la confessione finalmente arriva con un gender reveal post su Instagram

Dopo giorni di rumors e segnalazioni, Giulia De Lellis conferma la gravidanza con uno shooting su Instagram insieme al compagno Tony ma non mancano le polemiche.

Giulia De Lellis ha ufficializzato la sua gravidanza. L'influencer, insieme al compagno Tony Effe, ha condiviso su Instagram un post contenente una serie di scatti che confermano l'indiscrezione lanciata nei giorni scorsi dal settimanale Chi. Nell'annuncio, Giulia ha anche rivelato il sesso del bebè: lei e Nicolò Rapisarda aspettano una bambina, che si chiamerà Priscilla.

Le prime indiscrezioni e la conferma del settimanale Chi

Le voci sulla possibile dolce attesa di Giulia circolavano da giorni negli ambienti del gossip, alimentate da numerose segnalazioni. La conferma era arrivata proprio grazie a Chi, che aveva pubblicato una foto dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne con un pancino ben visibile.

La reazione piccata di Giulia e la replica di Signorini

Il post condiviso da Giulia e Tony ha sciolto ogni dubbio e rivelato anche il nome scelto per la nascitura: Priscilla. Tuttavia, la De Lellis non ha apprezzato l'anticipazione del settimanale, che ha considerato un'invasione della sua privacy. Sui social, aveva detto: "Invece di rompere con cose inappropriate e soprattutto fuori luogo, che non sono state rivelate dai diretti interessati, parliamo di quanto è splendido il mio abito. Ma la bellezza di questo vestito la vedete?"

Giulia De Lellis aspetta una femminuccia

A quella frecciatina era seguita la replica pungente di Alfonso Signorini, che nel suo format Boom aveva commentato: "È chiaro che per una persona che ha fatto dei social la sua vita, appellarsi alla privacy fa un po' ridere. Probabilmente è anche arrabbiata perché non ha potuto dare l'annuncio lei, con tutti i suoi sponsor e le sue collaborazioni. Sono perfido? No, sono realista. La De Lellis ha costruito un impero così."

Un nuovo capitolo per l'influencer più seguita d'Italia

Le immagini curate e il servizio fotografico incluso nel post sembrano effettivamente dare ragione al direttore di Chi e conduttore del Grande Fratello: forse, ancora una volta, ci aveva visto giusto. Nei prossimi giorni l'influencer aggiornerà i suoi numerosi follower, ha superato quota 5 milioni e 500mila, sulla sua gravidanza con nuove foto e nuovi video.