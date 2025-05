Giulia De Lellis incinta, Signorini tagliente: “arrabbiata perché non ha potuto annunciarlo coi suoi sponsor”

Giulia De Lellis e Toni Effe aspettano il loro primo figlio. La notizia, tenuta finora riservata dalla coppia, è stata svelata in anteprima dal settimanale Chi, che ha pubblicato una foto dell'influencer con un evidente pancino, lasciando poco spazio ai dubbi.

La reazione stizzita dell'influencer sui social

Ma lo scoop ha scatenato un polverone. A infastidire Giulia non è tanto la diffusione della notizia in sé, quanto il modo e il tempismo della pubblicazione. Sui social, l'influencer ha replicato in maniera piccata, senza mai confermare esplicitamente la gravidanza ma lasciando intendere il fastidio per l'invasione della sua privacy: "Invece di rompere con cose inappropriate e soprattutto fuori luogo, che non sono state rivelate dai diretti interessati, parliamo di quanto è splendido il mio abito. Ma la bellezza di questo vestito la vedete?".

La reazione del giornalista di Chi: "Appellarsi alla privacy fa ridere"

Il caso è arrivato alle orecchie di Alfonso Signorini, direttore editoriale del magazine, nella puntata del format Boom, ideato dal conduttore del Grande Fratello e disponibile sul suo profilo Instagram, la giornalista Grazia Sambruna ha messo il dito nella piaga.

Giulia de Lellis e Tony Effe

"Giulia non ha preso bene la notizia. Perché ne è nata una polemica. In effetti nei primi tre mesi di gravidanza magari una persona preferisce non parlarne. L'uscita di queste foto per molti è stata polemica. Tu cosa ne pensi?", ha chiesto la giornalista. La risposta di Signorini non si è fatta attendere, ed è stata tutt'altro che diplomatica.

"Le foto sono abbastanza esplicite, lei ha sollevato la t-shirt mostrando un pancino evidente. È chiaro che per una persona che ha fatto dei social la sua vita, appellarsi alla privacy fa ridere. Onestamente. Probabilmente è anche un po' incavolata perché non può dare direttamente l'annuncio lei, con tutti i suoi sponsor e le sue varie entrature. Sono perfido? No, sono realista. La De Lellis ha costruito un impero in questo modo".

E rincarando la dose ha aggiunto: "Si è lamentata su Instagram, pubblicizzando peraltro un vestito e un lucidalabbra. È una macchina che conosce benissimo. Il giornale e il direttore Massimo Borgnis hanno fatto bene a dare la notizia. Se fossi stato al suo posto, avrei fatto lo stesso".

Insomma, tra diritto alla privacy e doveri del giornalismo, la notizia della gravidanza di Giulia De Lellis è diventata un vero e proprio caso mediatico. Resta solo da capire se - e quando - sarà proprio lei a prendere la parola, per confermare pubblicamente quella che ormai sembra essere una dolce certezza.