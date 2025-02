Tony Effe, Giulia De Lellis e la (presunta) crisi di coppia, tra gelosia e voglia di maternità

Prima di Sanremo, si era diffuso il gossip di una possibile proposta di matrimonio a Giulia De Lellis; ora invece, si è diffuso un gossip di tutt'altro genere. Secondo il settimanale Oggi infatti, la relazione con Tony Effe starebbe vivendo un momento di crisi profonda. Ma cosa è successo?

Tony Effe e Giulia De Lellis, le voci sulla crisi

Giulia De Lellis nel film Genitori contro influencer

Fino a pochi giorni fa sembrava ci fosse persino aria di proposta di nozze, mentre ora la situazione si sarebbe addirittura ribaltata. Il gossip è stato lanciato da Oggi, per cui "la coppia è spesso attraversata da marette e incomprensioni".

Alla base di queste incomprensioni ci sarebbe la voglia di maternità dell'influencer, che sognerebbe di mettere su famiglia. Il compagno però, sembrerebbe non avere la paternità tra i suoi piani futuri.

In più, ancora secondo Oggi, ci sarebbe un problema di reciproca gelosia che porta a "frequenti alti e bassi che minano la serenità del rapporto".

Giulia De Lellis e la maternità

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis aveva già parlato in passato del suo desiderio di maternità al settimanale F, a cui aveva dichiarato: "Non è che ogni volta che mi fidanzo penso subito che la persona che ho a fianco sarà il padre dei miei figli. È vero che ho un grande desiderio di costruire una famiglia mia, è tra le mie priorità, ora però sto facendo talmente tante cose che sono felice così".

In quell'occasione inoltre, aveva anche preso le difese del fidanzato: "Chi pensa che sia misogino o maschilista in realtà non lo conosce. In questi mesi, peraltro, nessuno è venuto da me a dirmi che avevo accanto l'uomo sbagliato".

Ricordiamo che Tony Effe è stato al centro delle polemiche per i suoi testi, motivo per cui il Comune di Roma aveva deciso di non farlo più esibire per l'evento di Capodanno; la De Lellis invece, sempre durante le festività natalizie, aveva condiviso alcune storie in cui cercava di far emergere il lato tenero del trapper in famiglia.

A Sanremo Tony Effe ha portato il brano Damme 'na mano.