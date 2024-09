Giulia De Lellis e Tony Effe alla luce del sole: paparazzati per strada e in vacanza in Puglia

La carriera di Giulia De Lellis, nota influencer ed ex corteggiatrice di Uomini & Donne, negli ultimi tempi sta procedendo a gonfie vele, in quanto si è ritrovata a recitare come protagonista nel corto 101% al fianco di Andrea Arru ed anche a sfilare sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia. Tuttavia, ciò non le sta impedendo di vivere anche appieno la sua vita privata.

Giulia De Lellis: l'inizio di un nuovo amore?

Sì, perché, quella che negli ultimi tempi era rimasta una semplice voce di corridoio, ad oggi è stato invece confermato essere una notizia più che certa. A quanto pare infatti, il rapper Tony Effe è colui per il quale il cuore della De Lellis ha avuto modo di aprirsi ancora una volta e quella che poteva sembrare solo una semplice frequentazione si sta trasformando in una relazione seria.

Genitori vs influencer, Giulia De Lellis: "Grazie al film non dovrò più spiegare cosa fanno gli influencer"

In una recente intervista a Cosmopolitan la De Lellis aveva dichiarato: "Il mio cuore ora è leggero e forse non è nemmeno troppo solo", ed ecco che ora, grazie ad alcuni scatti del settimanale Nuovo, è possibile dare uno sguardo alla nuova coppia che passeggia per strada mentre rientrano a casa di lei. "Scatta la convivenza a casa di lei, e lui ha le chiavi", si legge sulla rivista in questione.

Anche il settimanale Chi li ha paparazzati insieme in Puglia in vacanza in un resort a 5 stelle frequentato dalle celebrity. Ormai i due non si nascondono più e sembra che la cosa si stia facendo seria.