Tony Effe costretto a togliere la collana prima di esibirsi a Sanremo: "Sono inc*zzato nero"

La scure di Sanremo si abbatte sulla collana di Tony Effe. Il cantante, che si è esibito nella terza serata del festival proponendo il suo brano Damme 'na mano, aveva progettato di indossare un look total black di pelle firmato Balenciaga che lasciava scoperto il petto, e metteva in mostra i suoi numerosi tatuaggi stavolta, accompagnato da una vistosa collana a maglie larghe.

Il collier in oro giallo di Tiffany&Co appartenente alla Collezione HardWear scelto dal cantante romano, il cui vero nome è Nicolò Rapisarda, sarebbe stato però "troppo riconoscibile" per il regolamento sanremese e gli è stato così impedito di indossarlo. Il monile, il cui valore si aggirerebbe intorno ai 71.000 euro, come svela Dilei, sarebbe stato il pezzo forte del look di Tony Effe, ma gli è stato impedito di sfoggiarlo. La reazione del rapper non si è fatta attendere.

Intervistato da Rai Radio 2, ha detto: "Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedetelo a loro. Sono inczzato nero. Adesso so czzi. Sono arrabbiatissimo". Poi ha rincarato la dose al DopoFestival esclamando: "per me Sanremo finisce oggi".

Tony Effe Tony Effe Festival di Sanremo #Striscialanotizia #Sanremo2025 Pubblicato da Striscia la notizia su Giovedì 13 febbraio 2025

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Cosa non si fa per il look

Tony Effe ha costruito buona parte della sua esibizione a Sanremo 2025 sul look, come ha dimostrato la sua apparizione durante la prima serata con un look da gangster italo-americano anni '30, i guanti di pelle e un pesante fondotinta a ricoprire tutti i tatuaggi.

Ema Stokholma ha fatto maggior chiarezza sul motivo della sfuriata del cantante spiegando: "Aveva previsto questo look quasi nudo con una collana con un marchio, ma credo che la Rai gliel'abbia fatta togliere perché non possiamo indossare marchi riconoscibili". Il motivo quindi riguarderebbe la necessità di evitare problemi di pubblicità occulta.

Anche Noemi, ospite al DopoFestival, ha raccontato di avervissuto la stessa esperienza del collega: "Anche a me hanno fatto togliere i serpenti (bracciali e collane di Bulgari), meravigliosi. Il serpente è il marchio di riconoscimento, ma la catena... dai".