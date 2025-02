Sanremo 2025: ecco perché Tony Effe è apparso senza tatuaggi nella prima serata

Dopo le polemiche che lo avevano investito alla vigilia, Tony Effe ha deciso di andarci piano e si è presentato sul palco di Sanremo 2025 per la sua esibizione della prima serata con un look molto sobrio.

Il rapper è apparso con il viso pulito, senza i tanti disegni sulla pelle che ha su viso e collo; anche i tatuaggi che porta sulle mani e sulle nocche non erano visibili: per coprirli ha indossato un paio di guanti di pelle mentre per nascondere quelli sul volto ha fatto ricorso all'uso del make-up).

Un'immagine più sobria per Tony Effe, volta ad allontanare quella versione più riconoscibile, che è stata il soggetto delle polemiche nei mesi scorsi (nello specifico per il concerto di Capodanno a Roma poi cancellato dalla città) a causa dei suoi vecchi testi, considerati sessisti.

"Mi sembra che Tony stia attraversando una metamorfosi, ha dichiarato Noemi, che duetterà con il rapper nel corso della quarta serata. "Ha un suo vissuto, ha la schiettezza di raccontare anche il lato meno piacevole della vita. Molte persone culturalmente preparate seguono la sua musica e credo che i ragazzi ascoltino quei testi con più leggerezza rispetto a quanto facciano gli adulti. Nella canzone che porta in gara lui chiede una mano e io gliela offro con il duetto perché credo che certe dinamiche si possano risolvere solo con il dialogo e provando ad avvicinarsi. Scommetto su di lui come persona".

Scoprite il testo e il significato di "Damme 'na mano", il brano portato da Tony Effe alla 75esima edizione del Festival di Sanremo.

Quale è la canzone più orecchiabile? Chi ha "spaccato di più"? E chi finirà in fondo alla classifica? Scopriamolo nel commento alla prima serata di Sanremo dei nostri redattori di Movieplayer.it Antonio Cuomo, Marica Lancellotti, Federico Boni ed Erika Sciamanna, nella live che prenderà il via su YouTube alle ore 12:00. Partecipate per dire la vostra e porre domande ai redattori, o magari sfidarli in un gara di canto in attesa del verdetto di sabato.

La serata di ieri ha visto, tra gli altri, l'intervento di Jovanotti come superospite prima dell'inizio del suo tour nei palasport, Palajova 2025, che lo vedrà impegnato da marzo a maggio in diverse città italiane.