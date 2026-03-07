Sanremo Top stasera su Rai 1: anticipazioni, ospiti e cantanti che si esibiranno

Una settimana dopo la finale, Carlo Conti svela chi sta dominando radio e streaming. In diretta dagli studi Frizzi, 15 campioni tornano a cantare i brani di Sanremo 2026 tra ospiti e retroscena.

Questa sera, sabato 7 marzo, Rai 1 riaccende i riflettori sulla musica con il primo dei due appuntamenti di Sanremo Top 2026. In diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, Carlo Conti torna alla conduzione per fare il punto sulla kermesse che ha visto il trionfo di Sal Da Vinci.

Il ritorno di un classico: lo spirito "baudiano"

Sanremo Top non è una novità assoluta, ma un prezioso recupero dal passato. Carlo Conti ha scelto di riportare in vita questo storico format degli anni '90 e 2000, lanciato originariamente da Pippo Baudo (a cui questa edizione del Festival è stata interamente dedicata).

L'obiettivo è semplice quanto efficace: tornare sui protagonisti a distanza di una settimana dalla finale per analizzare come il pubblico e le radio hanno accolto i brani, celebrando i successi discografici oltre la classifica del Teatro Ariston.

I protagonisti: Trenta big e Nuove Proposte

In questa prima serata (la seconda è prevista per sabato 14 marzo), il palco ospiterà 15 cantanti scelti tra i Big in gara. Accanto a loro, vedremo esibirsi uno dei due finalisti delle Nuove Proposte. Tutti gli artisti riproporranno dal vivo i brani del Festival, pronti a essere commentati alla luce dei primi dati di vendita e ascolto.

Gli ospiti e il cast: i "compagni di viaggio" di Carlo Conti

Per ravvivare la serata e svelare retroscena inediti, il direttore artistico di Sanremo 2026 sarà circondato da tutti coloro che hanno contribuito al successo del Festival:

Nicola Savino : reduce dalla conduzione del DopoFestival.

: reduce dalla conduzione del DopoFestival. Manola Moslehi, Carolina Rey ed Ema Stokholma : le voci e i volti del Prima Festival.

: le voci e i volti del Prima Festival. Gianluca Gazzoli : volto di Sarà Sanremo e "padrino" della vittoria delle Nuove Proposte.

: volto di Sarà Sanremo e "padrino" della vittoria delle Nuove Proposte. Daniele Battaglia ed Enrico Cremonesi : direttamente dal palco di Piazza Colombo per svelare aneddoti e curiosità.

: direttamente dal palco di Piazza Colombo per svelare aneddoti e curiosità. Nino Frassica: che porterà la sua consueta carica di surreale ironia tentando di "infiltrarsi" con il suo FestiVallo.

Classifiche FIMI ed EarOne: chi vince nelle radio?

Il cuore della serata sarà lo svelamento delle classifiche ufficiali. Se Sal Da Vinci ha vinto il Festival con Per sempre sì, le chart di oggi potrebbero raccontare una storia diversa:

Classifica FIMI : monitora le vendite fisiche e lo streaming. Al momento, il brano "Ossessione" di Samurai Jay sta dominando le piattaforme digitali.

: monitora le vendite fisiche e lo streaming. Al momento, il brano sta dominando le piattaforme digitali. Classifica EarOne: misura i passaggi radiofonici (Airplay). Qui a svettare è Ditonellapiaga con "Che fastidio!", seguita da Tommaso Paradiso e dalla coppia Fedez-Masini.

Scopriremo durante la diretta come si sono rimescolate le carte e chi ha conquistato davvero il "platino" del pubblico dopo soli sette giorni.