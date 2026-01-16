Tomb Raider, Sophie Turner scioccata dalla segretezza: "Riconoscimento facciale per leggere lo script"

La prima immagine di Sophie Turner in Tomb Raider ci ha mostrato una Lara Croft praticamente perfetta. Ma il mistero sulla serie è fitto grazie alle imponenti misure di sicurezza che hanno letteralmente scioccato l'attrice inglese.

In una nuova intervista al podcast The Julia Cunningham Show, l'interprete de Il trono di spade ha ammesso di poter dire nulla di preciso sulla serie attualmente in produzione firmata da Phoebe Waller-Bridge, rispondendo con un laconico "Non lo so" quando le è stato chiesto di descrivere i set della serie o se le riprese fossero già in corso.

Turner ha poi parlato delle rigide misure di sicurezza a protezione della serie TV Tomb Raider, spiegando: "La segretezza è ancor più folle che ne Il trono di spade".

L'attrice ha svelato che "per accedere a qualsiasi sceneggiatura", ci sono "un milione di login e la questione del riconoscimento facciale. Oh mio dio. Voglio dire, è davvero intenso!".

Sophie Turner in una scena di Josie

Cosa aspettarci dalla Lara Croft di Sophie Turner?

Se per Sophie Turner leggere le sceneggiature della serie su Tomb Raider è "come saccheggiare una tomba", neppure conquistare il ruolo di protagonista nel nuovo adattamento del popolare videogame che vede tra gli interpreti anche Sigourney Weaver e l'ex star di Harry Potter Jason Isaacs è stata una passeggiata.

Turner ha dovuto sostenere una serie di provini sfidando la contendente Lucy Boynton, ma alla fine l'ha spuntata.

"Voglio dire, mi sento davvero fortunata ad aver firmato per Tomb Raider e ad avere l'opportunità di interpretare un personaggio per un certo numero di episodi, e poi adoro la TV", ha detto. "Adoro fare TV perché ti permette di crescere per anni e anni, quindi mi sento davvero fortunata ad avere questa opportunità. Speriamo che duri per anni e anni."

Amazon ha anche annunciato di recente che la serie includerà alcuni tra i personaggi più amati dei videogiochi tra cui il maggiordomo di Lara Croft, Winston (Bill Patterson), lo zio dell'esploratrice, Atlas DeMornay (Jason Isaacs), e l'amico esperto di tecnologia di Croft, Zip (Martin Bobb-Semple).

La star di Alien, Sigourney Weaver, interpreterà un nuovo personaggio di nome Evelyn Wallis, descritta in un comunicato stampa come "una donna misteriosa e ambiziosa, desiderosa di sfruttare il talento di Lara".

Nello stesso comunicato, Turner ha elogiato Tomb Raider esprimendo entusiasmo per il suo ruolo. "Sono una fan di lunga data di Tomb Raider e del personaggio di Lara Croft. Ha sempre significato molto per me, mi ha dato coraggio in un mondo dominato dagli uomini. È un modello femminile forte!"