Sophie Turner ferita sul set: stop forzato per la nuova serie di Tomb Raider

Un infortunio a Sophie Turner ha costretto la produzione di Tomb Raider a chiudere momentaneamente i battenti. La serie Amazon MGM che rilancerà le avventure di Lara Croft, stavolta interpretata dalla star de Il trono di spade, è firmata dall'attrice e sceneggiatrice Phoebe Waller-Bridge.

Che cosa è successo a Sophie Turner?

"Sophie Turner ha recentemente subito un lieve infortunio. Per precauzione, la produzione è stata brevemente interrotta per consentirle di riprendersi. Non vediamo l'ora di riprendere la produzione il prima possibile", ha dichiarato Amazon MGM Studios in un comunicato stampa diffuso da Entertainment Weekly.

La prima immagine di Sophie Turner nei panni di Lara Croft

La natura dell'infortunio non è stata specificata, ma secondo Deadline la sospensione delle riprese dovrebbe durare due settimane e la troupe verrà regolarmente retribuita.

La produzione dell'attesissima serie basata sul fortunato franchise di videogiochi era in corso dal 15 gennaio, come dimostrano le foto e video dal set circolati nei mesi scorsi. Prima di Sophie Turner, Angelina Jolie ha interpretato la coraggiosa e sensuale archeologa in un paio di film negli anni 2000, lasciando poi il posto ad Alicia Vikander, ma il reboot da lei interpretato non ha avuto il successo sperato. Quella di Amazon è la prima serie live-action dedicata al personaggio che, al momento, non ha ancora una data di uscita.

La preparazione fisica di Sophie Turner per diventare Lara Croft

Per risultare credibile nei panni dell'eroica archeologa e avventuriera, Sophie Turner ha rivelato di essersi sottoposta a un'intensa preparazione fisica.

"Non posso dire troppo, ma la mia preparazione è iniziata a febbraio 2025. Mi sto allenando da molto tempo ormai, ormai è quasi un anno, e inizieremo le riprese a gennaio" ha detto a ScreenRant lo scorso anno. "Sono davvero emozionata, ma mi sento anche preparata, e sono davvero fortunata ad avere un rapporto così bello con Amazon, non vedo l'ora che il mondo veda cosa faremo con Lara e Tomb Raider. Penso che sarà qualcosa di speciale."

L'attrice è entrata nei dettagli durante un'ospitata al The Julia Cunningham Show, descrivendo il suo allenamento

"Ci alleniamo otto ore al giorno, cinque giorni a settimana, da febbraio dell'anno scorso. Sì, è davvero tanto. Ho scoperto di avere un problema cronico alla schiena, ma ho anche capito che è molto più facile sviluppare la massa muscolare se abbiamo un passato di allenamento, cosa che non avevo mai fatto, quindi mi ci sono voluti mesi e mesi per raggiungere una buona forma fisica."

Scritta da Phoebe Waller-Bridge, la serie in arrivo mostrerà una Lara Croft forte, autentica e non sessualizzata alle prese con una serie di viaggi per il mondo alla ricerca di antichi manufatti. Lo show vede tra gli interpreti anche Sigourney Weaver, che interpreterà un nuovo personaggio di nome Evelyn Wallis, descritta in un comunicato stampa come "una donna misteriosa e ambiziosa, desiderosa di sfruttare il talento di Lara", e l'ex star di Harry Potter Jason Isaacs nei panni dello zio dell'archeologa britannica, Atlas DeMornay. La serie, che includerà alcuni tra i personaggi più amati dei videogiochi tra cui il maggiordomo di Lara Croft, Winston (Bill Patterson), e l'amico esperto di tecnologia di Croft, Zip (Martin Bobb-Semple), approderà su Prime Video nel corso del 2027.