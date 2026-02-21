Tomb Raider: Sophie Turner è una Lara Croft brutale nelle nuove foto dal set

Tra duelli all'arma bianca e sfrenate fughe in motocicletta, Sophie Turner è impegnata in scene ad alto tasso di azione nei panni della celebre archeologa dei videogame.

Dimenticatevi Sansa Stark. A giudicare dalle nuove foto dal set, Sophie Turner sembra ispirarsi più a Rambo che ai ruoli passati per la nuova versione di Lara Croft che vedremo protagonista della serie su Tomb Raider in preparazione per Prime Video.

Prodotta da Amazon MGM, la serie vedrà una Lara Croft meno sexy e più combattiva, come ha anticipato la sua interprete. E le foto e i video dal set sembrerebbero confermare questa teoria.

Cosa mostrano le foto e i video dal set di Tomb Raider?

Tratta dalla popolare saga di videogame che ha lanciato il personaggio di Lara Croft trasformandola in una delle icone femminili più popolari, la serie Prime Video mostrerà una Lara Croft grintosa e brutale. Nelle foto diffuse dal Daily Mail vediamo Sophie Turner intenta a girare all'interno di un bosco isolato, cimentandosi in scene intense e fisicamente impegnative.

Descrivendo le sequenze in questione, il sito web cita "scene drammatiche di lotta con i coltelli e una fuga precipitosa a bordo di una motocicletta guidata dal suo co-protagonista Martin Bobb-Semple", che interpreta Zip, personaggio molto amato dai fan del videogioco. Zip viene assunto da Lara come suo fidato supporto tecnico e stretto alleato per coadiuvarla nelle sue pericolose imprese.

La preparazione fisica di Sophie Turner per diventare Lara Croft

Per risultare credibile nei panni dell'eroica archeologa e avventuriera, succedendo ad Angelina Jolie e Alicia Vikander, che l'hanno interpretata prima di lei sul grande schermo, Sophie Turner si è sottoposta a un'intensa preparazione fisica.

Tomb Raider: Sophie Turner è Lara Croft nella prima immagine

"Non posso rivelare troppo, ma la mia preparazione è iniziata a febbraio 2025. Mi sto allenando da molto tempo ormai, ormai è quasi un anno, e inizieremo le riprese a gennaio" ha detto a ScreenRant lo scorso anno. "Sono davvero emozionata, ma mi sento anche preparata, e sono davvero fortunata ad avere un rapporto così bello con Amazon, non vedo l'ora che il mondo veda cosa faremo con Lara e Tomb Raider. Penso che sarà qualcosa di speciale."

L'attrice è entrata nei dettagli durante un'ospitata al The Julia Cunningham Show, descrivendo il suo allenamento

"Ci alleniamo otto ore al giorno, cinque giorni a settimana, da febbraio dell'anno scorso. Sì, è davvero tanto. Ho scoperto di avere un problema cronico alla schiena, ma ho anche capito che è molto più facile sviluppare la massa muscolare se abbiamo un passato di allenamento, cosa che non avevo mai fatto, quindi mi ci sono voluti mesi e mesi per raggiungere una buona forma fisica."

Quando uscirà la serie TV Tomb Raider su Prime Video

Scritta da Phoebe Waller-Bridge, la serie in arrivo mostrerà una Lara Croft forte, autentica e non sessualizzata alle prese con una serie di viaggi per il mondo alla ricerca di antichi manufatti.Lo show vede tra gli interpreti anche Sigourney Weaver, che interpreterà un nuovo personaggio di nome Evelyn Wallis, descritta in un comunicato stampa come "una donna misteriosa e ambiziosa, desiderosa di sfruttare il talento di Lara", e l'ex star di Harry Potter Jason Isaacs nei panni dello zio dell'archeologa britannica, Atlas DeMornay.

La serie, che includerà alcuni tra i personaggi più amati dei videogiochi tra cui il maggiordomo di Lara Croft, Winston (Bill Patterson), e l'amico esperto di tecnologia di Croft, Zip (Martin Bobb-Semple), approderà su Prime Video nel corso del 2027.