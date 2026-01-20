"Questa non è Lara Croft": Sophie Turner in Tomb Raider bocciata da GameStop

Le prime reazioni alla foto promozionale della serie Tomb Raider che mostra Sophie Turner nei panni di Lara Croft sono state molto positive... finché non è arrivato GameStop. Il rivenditore di videogiochi ha sollevato la polemica con un post controverso in cui ricondivide la foto di Sophie Turner scrivendo: "Questa non è Lara Croft".

GameStop non fornisce ulteriori spiegazioni alla sua boccitura, ma i fan ipotizzano che la questione riguardi l'aspetto della nuova Lara Croft. Come spiega Comicbookmovie.com, "i videogame originali presentavano un design altamente stilizzato ed esagerato, mentre l'immagine diffusa da Prime Video anticipa una versione più realistica e moderna che enfatizza aspetto atletico, intelligenza e spirito avventuroso rispetto a proporzioni esagerate (riferimento alle 'forme' da pin-up dell'eroina dei videogame)".

Cosa ne pensano i fan della Lara Croft di Sophie Turner?

Nonostante la critica tranchant di GameStop molti fan hanno contestato il rivenditore mostrando ampio supporto a Sophie Turner, che si imbarca in questa nuova avventura seriale dopo il successo de Il trono di spade.

Per fortuna non tutti i videogiocatori si fermano all'aspetto fisico del personaggio, ma si concentrano sull'importanza alla narrazione e sulla profondità dei personaggi e visto che la serie in arrivo sarà firmata da Phoebe Waller-Bridge, c'è da ben sperare. Sebbene non sia stata ancora annunciata una data di uscita, si prevedere che la serie live-action debutterà nel 2027.

Oltre a Sophie Turner, il cast include Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie e August Wittgenstein. Phoebe Waller-Bridge è creatrice, sceneggiatrice, produttrice esecutiva e co-showrunner insieme a Chad Hodge. Jonathan Van Tulleken dirigerà gli episodi e sarà anche produttore esecutivo.