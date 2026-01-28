Sigourney Weaver aveva una cotta per Mads Mikkelsen sul set di Dust Bunny

Bryan Fuller, regista di Dust Bunny, è stato ospite della nuova puntata del podcast di Michael Rosenbaum, e ha raccontato che i due protagonisti, Sigourney Weaver e Mads Mikkelsen, erano grandi fan l'uno dell'altra e la loro intesa sul set era perfetta.

Inoltre, Fuller ha ricordato che l'attrice era particolarmente presa da Mikkelsen e non perdeva occasione per farlo notare tra una pausa e l'altra delle riprese. Una simpatica cotta che il regista di Dust Bunny ha raccontato nella puntata.

La cotta di Sigourney Weaver per Mads Mikkelsen

"Sigourney era molto colpita da Mads" ha dichiarato il regista Bryan Fuller "Era così presa da Mads che ogni volta che facevamo una prova, quando Mads si alzava per andare in guardaroba, lei si sventolava in modo molto elegante e diceva: 'Sono molto presa dal nostro protagonista'. Era adorabile".

Sigourney Weaver alla Mostra del Cinema di Venezia

Fuller ha chiarito che Weaver non lo diceva davanti all'attore: "Mads usciva. E poi lei diceva: 'Sono molto presa dal nostro protagonista', e si sventolava. E poi, se era lei ad andare via, Mads esprimeva un entusiasmo e un apprezzamento simili per Sigourney, ma in modo meno elegante".

L'ispirazione per Dust Bunny

Dust Bunny, con protagonisti Sigourney Weaver e Mads Mikkelsen, racconta la storia di una giovane ragazza che chiede ad un sicario (Mikkelsen) di occuparsi di un mostro sotto il suo letto. Nel cast del film anche Sophie Sloan, Sheila Atim e David Dastmalchian.

Nell'intervista, il creatore di Hannibal ha confessato che l'ispirazione per Dust Bunny gli è nata grazie ai film che ha amato durante l'infanzia come Poltergeist, I Goonies e Gremlins: "Quei film avevano sempre una combinazione di toni davvero divertente. Il fantasy faceva sempre parte della ricetta, Questo film ha forti legami con E.T. e con il tipo di amicizie specifiche che racconta, e ha forti legami con film come Labyrinth, che presentano mostri fantastici e, ancora una volta, giovani al centro della storia che cercano la propria strada e affermano il loro eroismo".