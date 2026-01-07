Tomb Raider: Jason Isaacs e Sigourney Weaver nel cast della serie

La nuova serie tv ispirata ai videogiochi di Tomb Raider potrà contare su un cast che comprenderà anche star del calibro di Sigourney Weaver e Jason Isaacs.

Amazon ha ora confermato la loro presenza tra gli interpreti, dopo le indiscrezioni che erano emerse nelle ultime settimane.

L'annuncio della presenza di Isaacs e Weaver

Lo studio, confermando le ipotesi apparse online, ha rivelato che negli episodi di Tomb Raider l'attore Jason Isaacs avrà la parte di Atlas DeMornay. Sigourney Weaver, recentemente protagonista sul grande schermo con Avatar: Fuoco e Cenere (di cui potete leggere la nostra recensione), interpreterà invece Evelyn Wallis, una donna misteriosa che vuole sfruttare le capacità di Lara Croft.

L'eroina esperta in archeologia è stata affidata, ormai da tempo, a Sophie Turner, l'ex Sansa Stark nello show cult Il Trono di Spade.

La serie targata Amazon è stata sviluppata da Phoebe Waller-Bridge e la produzione ha svelato altri nomi che faranno parte del gruppo degli interpreti.

Le avventure di Lara Croft erano recentemente tornate in versione animata sugli schermi di Netflix grazie allo show Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft, che ha regalato nuove avventure dell'iconico personaggio.

Martin Bobb-Semple sarà Zip, Bill Paterson avrà il ruolo di Winston, Jack Bannon sarà Gerry, John Heffernan ha ottenuto la parte di David, Celia Imrie apparirà invece nei panni di Francine. Il cast è poi composto da Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed e August Wittgenstein.

Le dichiarazioni della creatrice della serie

Phoebe Waller-Bridge, in un comunicato, ha dichiarato: "Tomb Raider ha una marea di personaggi iconici. Sono elettrizzata nel poter portare sullo schermo alcuni dei miei preferiti e dei preferiti dai fan e inoltre introdurre alcuni nuovi mascalzoni. Questo cast va al di là dei miei sogni più sfrenati".

La creatrice di Fleabag sarà autrice, produttrice e co-showrunner di Tomb Raider, in collaborazione con Chad Hodge. Jonathan Van Tulleken sarà invece coinvolto come regista e produttore esecutivo.

Il team dei produttori è composto da Amazon MGM Studios, Crystal Dynamics, Waller-Bridge e Jenny Robins di Wells Street Films, Dmitri M. Johnson, Michael Lawrence Goldberg e Timothy I. Stevenson di Story Kitchen, Michael Scheel e Legendary Television.