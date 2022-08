Tomb Raider: Edgar Wright pensava che Aubrey Plaza fosse la nuova Lara Croft

Aubrey Plaza ha svelato che Edgar Wright pensa sarebbe perfetta per il ruolo di Lara Croft in un reboot di Tomb Raider.

L'attrice era ospite del talk show condotto da Jimmy Fallon per promuovere il film Emily the Criminal, presentato al Sundance Film Festival.

Parlando del look della protagonista del film, Aubrey Plaza ha raccontato il conduttore: "Il mio amico Edgar Wright l'ha visto e mi ha mandato un messaggio in cui diceva 'O mio dio, sei la nuova Lara Croft? Sei nel nuovo Tomb Raider? Quello è il personaggio di Tomb Raider!'".

L'attrice ha proseguito: "Ho risposto 'No, Edgar. Quello è il mio film Emily the Criminal'. Ha pensato realmente che fossi stata scelta per il nuovo Tomb Raider. E poi ho guardato e stanno realmente facendo il casting per questo ruolo. E ho pensato 'Ecco. La nuova Tomb Raider, va bene'".

La saga cinematografica tratta dal popolare videogioco aveva debuttato nelle sale con il ruolo di Lara Croft affidato ad Angelina Jolie. Pochi anni fa, invece, è stata Alicia Vikander a interpretare l'archeologa al centro di spettacolari avventure e, nonostante fosse stato annunciato, l'attrice non ha potuto riprendere il ruolo in un sequel. Attualmente Tomb Raider sembra destinato a tornare sul grande schermo con una nuova protagonista, ancora da annunciare.