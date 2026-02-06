Tomb Raider, ecco Sophie Turner sul set con il vero costume di Lara Croft?

Il mese scorso abbiamo visto la prima immagine di Sophie Turner nei panni di Lara Croft nella serie Tomb Raider di Prime Video, che ha ricevuto per lo più commenti positivi dai fan della famosa serie di videogiochi.

Allo stesso tempo, alcuni hanno sostenuto che, data la sua somiglianza con i primi giochi, sembrava un po' troppo simile a un cosplay e non era propriamente credibile inserita in un contesto action/avventuroso.

Tuttavia, le nuove foto dal set dello show, in corso nel Surrey, in Inghilterra, mostrano Turner con un aspetto molto più realistico, più in linea con quello che abbiamo visto del personaggio nella sua iterazione videoludica più recente.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Sophie Turner sul set: ecco la vera Lara Croft

Sebbene non sia stato confermato, potrebbe essere un indizio del fatto che il costume mostrato nell'anteprima ufficiale non sarà molto presente in Tomb Raider. Dovremo aspettare e vedere, ma probabilmente non avremo un trailer prima di qualche mese.

Nelle foto dal set e durante le riprese in questione, Sophie si è librata su un lago con un paracadute prima di correre attraverso il bosco e afferrare un ombrello per ripararsi dalle intemperie tra una ripresa e l'altra.

Nella scena vediamo poi Lara indossare dei pantaloni cargo grigi, abbinati a una maglia marrone a costine e un gilet blu scuro. Turner, nota soprattutto per Game of Thrones, ha dichiarato in precedenza di aver trascorso gran parte dell'anno ad allenarsi per Tomb Raider. Questo spiegherebbe perché sta eseguendo personalmente le sue acrobazie in quello che prevediamo sarà un adattamento piuttosto ricco di azione.

Tomb Raider: Sophie Turner è Lara Croft nella prima immagine

Chi sono gli altri attori che appariranno nella serie?

Il progetto vede Turner nei panni di Lara Croft, affiancata dal cast recentemente annunciato composto da Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie e August Wittgenstein.

Tomb Raider è guidato da Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), che ricopre il ruolo di creatrice, sceneggiatrice, produttrice esecutiva e co-showrunner insieme a Chad Hodge, anch'egli co-showrunner e produttore esecutivo; a loro si unisce Jonathan Van Tulleken, che ricoprirà il ruolo di regista e produttore esecutivo.