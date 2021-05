Tomb Raider 2: svelato il titolo dell sequel con Alicia Vikander?

Il sequel di Tomb Raider con Alicia Vikander si farà. Lo conferma la sceneggiatrice e regista Misha Green, che ha recentemente rivelato di aver finito la prima bozza della sceneggiatura e di avere, forse, già un potenziale titolo per Tomb Raider 2.

Tomb Raider: Alicia Vikander e Kristin Scott Thomas in una scena del film

Dopo il grande successo del primo film nel 2018, solo a gennaio è stato annunciato un sequel di Tomb Raider con Alicia Vikander, diretto appunto da Misha Green. La scrittrice e regista ha annunciato pochi giorni fa sui social media di aver finito la prima scrittura del film, che ha mostrato con un titolo probabilmente provvisorio: Tomb Raider: Obsidian.

Il titolo potrebbe riferirsi al vetro vulcanico chiamato ossidiana, formato appunto dalla lava dei vulcani. Ancora non sappiamo come possa essere collegato alla trama di Tomb Raider 2 anche se le lame di ossidiana sono un ostacolo che Lara Croft incontra spesso nelle tombe in cui irrompe. Inoltre, l'ossidiana è uno degli oggetti da collezione che Lara deve trovare in una sezione del videogame chiamata Lara Croft GO.

Appurato che l'ossidiana è un elemento ricorrente nei videogiochi di Tomb Raider, cosa potrebbe succedere nel nuovo film grazie ad essa? Non lo sappiamo, niente è stato rivelato sulla sceneggiatura, anche perché per adesso dovrebbe trattarsi di una prima bozza ancora da rivedere.