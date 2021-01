Tomb Raider 2: Misha Green sceneggiatrice e regista del sequel con Alicia Vikander

MGM ha annunciato che Tomb Raider 2, il sequel con star Alicia Vikander, sarà scritto e diretto da Misha Green, recentemente creatrice e regista di Lovecraft Country.

Il nuovo film action sarà prodotto da Graham King tramite GK Films e da Elizabeth Cantillon tramite The Cantillon Company.

Misha Green è stata showrunner e produttrice esecutiva di Lovecraft Country accanto a Jordan Peele e J.J. Abrams, ispirandosi al romanzo scritto da Matt Ruff.

Lara Croft, nella versione interpretata dal premio Oscar Alicia Vikander, tornerà quindi nel secondo capitolo delle avventure di Tomb Raider. Il reboot cinematografico, nel 2018, aveva incassato circa 250 milioni di dollari.

Misha Green ha recentemente scritto The Mother, progetto di cui sarà produttrice e destinato a Netflix. La filmmaker ha firmato anche Cleopatra Jones e The Gilded Ones. In precedenza era stata la co-creatrice e produttrice di Underground, show realizzato per WGN, nominato a quattro NAACP Image Awards.

Circa un anno fa era stata condivisa l'indiscrezione che il secondo film avrebbe dovuto proporre degli elementi tratti da Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider che ha concluso la trilogia reboot del videogioco prodotta da Crystal Dynamics. Lara Croft avrebbe dovuto quindi intraprendere la ricerca della leggendaria città di Paititi, con lo scopo di impedire un'apocalisse Maya. Non è però chiaro se, dopo il cambio effettuato alla regia e alla sceneggiatura, il progetto sia cambiato radicalmente.