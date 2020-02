Tomb Raider 2: i primi dettagli sul sequel con Alicia Vikander

Le riprese di Tomb Raider 2 dovrebbero iniziare nel mese di aprile e online sono emersi nuovi dettagli del progetto con star Alicia Vikander. Il lungomtraggio dovrebbe arrivare nei cinema il 19 marzo 2021 e proseguire la storia di Lara Croft, l'eroina al centro di un fortunato franchise basato sul successo del videogioco.

Il sequel di Tomb Raider, secondo quanto riporta il sito Geek Vibes Nation, dovrebbe proporre degli elementi tratti da Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider che ha concluso la trilogia reboot del videogioco prodotta da Crystal Dynamics. Lara Croft dovrebbe quindi intraprendere la ricerca della leggendaria città di Paititi, con lo scopo di impedire un'apocalisse Maya.

Alla regia del film ci sarà Ben Wheatley, mentre la sceneggiatura è firmata da Amy Jump e Graham King avrà il ruolo di produttore esecutivo.

La produzione starebbe inoltre per annunciare i membri del cast che affiancheranno Alicia Vikander sul set.

Il primo capitolo delle nuove avventure cinematografiche di Tomb Raider è arrivato nelle sale nel 2018 e ha incassato ben 274 milioni di dollari ai box office di tutto il mondo, a fronte di un budget di soli 94.