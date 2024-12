Tom e Jerry: in arrivo un nuovo film sui leggendari personaggi animati

Tom e Jerry, i celeberrimi protagonisti delle disavventure animate, torneranno presto sul grande schermo con un nuovo film. Il progetto è stato affidato alla Warner Bros. Pictures Animation di Bill Damaschke, con Rashida Jones, Will McCormack e Michael Govier incaricati di scrivere la sceneggiatura.

La storia del duo più amato del cinema d'animazione

Creati da William Hanna e Joseph Barbera nel 1940, Tom e Jerry hanno debuttato con il cortometraggio Un gatto messo alla porta prodotto dalla MGM. Il loro successo è stato immediato, portando alla realizzazione di ben 114 cortometraggi, che hanno ricevuto 7 premi Oscar nel corso degli anni. La loro combinazione di slapstick comedy e animazioni innovative li ha resi un fenomeno globale, tanto da essere considerati uno dei duo più amati della storia del cinema d'animazione.

Tom & Jerry: una scena

Il film del 2021, Tom & Jerry, ha visto i due protagonisti in un mix di animazione e live action, ottenendo un discreto successo commerciale nonostante le critiche legate alle scene di violenza slapstick. Il franchise ha avuto un impatto significativo sulla cultura popolare, influenzando anche altre serie come I Simpson, che spesso omaggiano Tom e Jerry.

Nel corso degli anni, Tom e Jerry sono stati protagonisti di numerosi film, tra cui Tom and Jerry: The Movie (1992) e Tom & Jerry: The Mansion Cat (2019), oltre a vari speciali televisivi. Hanno inoltre ispirato una vasta gamma di merchandise, videogiochi e spettacoli, mantenendo una popolarità costante tra i fan di tutte le età.

Il nuovo titolo promette di portare avanti l'eredità di questi personaggi, mantenendo il classico umorismo che li ha resi famosi. Jones, McCormack e Govier hanno un'esperienza consolidata nel mondo dell'animazione e del cinema, con titoli come Toy Story 4 e il cortometraggio vincitore dell'Oscar If Anything Happens I Love You.

Con questo nuovo progetto, Warner Bros. punta a conquistare le nuove generazioni di spettatori, rinnovando un franchise che continua a essere sinonimo di divertimento e risate senza tempo.