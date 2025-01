Zendaya e Tom Holland si sono fidanzati? Le prime conferme arrivano online

Tom Holland e Zendaya si sono fidanzati: la conferma arriverebbe da fonti vicine alla coppia che hanno fatto chiarezza con TMZ sulle indiscrezioni.

Poche ore fa la star di Challengers aveva alimentato le ipotesi dei fan con un prezioso anello che non faceva parte dei gioielli indossati grazie alla partnership con Bulgari.

La conferma del fidanzamento di Tom e Zendaya

La coppia si è conosciuta grazie alle riprese dei film di Spider-Man e Tom Holland e Zendaya sono ufficialmente insieme dal 2021.

Il sito TMZ ha ora dichiarato che delle persone vicine alle due giovani star hanno confermato il fidanzamento spiegando che l'attore britannico ha fatto la proposta di matrimonio all'amata collega tra Natale e Capodanno, in una delle case di proprietà della famiglia di Zendaya negli Stati Uniti.

Il momento sarebbe stato 'davvero romantico e intimo' e non erano presenti altri membri delle loro famiglie.

Spider-Man: No Way Home, Tom Holland e Zendaya, un amore che è anche alchimia cinematografica

La rivelazione ai Golden Globes

I fan, dopo le foto con quello che sembrava un anello di fidanzamento, avevano iniziato a indagare sui social, scoprendo che dovrebbe essere una creazione di Lorel Diamonds del valore di circa 500.000 dollari. La protagonista di Challengers, inoltre, aveva in passato messo dei like a un anello di fidanzamento molto simile, alimentando le ipotesi che Tom abbia scoperto quale modello sarebbe stato perfetto per la proposta già da tempo.

Durante i Golden Globes, inoltre, Zendaya avrebbe mostrato l'anello ad Amy Pascal, la produttrice che ha lavorato per Sony Pictures Entertainment e si è occupata dei film di Spider-Man che hanno visto protagonista la coppia.

Ecco alcuni dei tweet apparsi sui social nelle ultime ore che mostravano tutti gli 'indizi' legati al fidanzamento.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post