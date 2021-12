Tom Holland su Zendaya: "Ho chiesto più volte di recitare in Euphoria"

Tom Holland vuole condividere ulteriormente lo schermo con Zendaya. Durante una recente chiacchierata con i suoi fan su IMDb, il protagonista di Spider-Man: No Way Home ha parlato del suo desiderio di apparire in Euphoria.

Come riportato da PEOPLE, interrogato sul suo desiderio di entrare a far parte del cast di Euphoria, Tom Holland ha dichiarato: "Guardate, ho lanciato una petizione parecchio tempo fa ma nessuno l'ha considerata. Sono davvero infastidito!". L'attore ha proseguito: "Durante le riprese dell'ultima stagione, ho visitato il set di Euphoria almeno 30 volte!".

Ad aver approfittato dell'argomento è stata sicuramente Zendaya Coleman, che ha colto la palla al balzo per prendere in giro Tom Holland. L'attrice ha dichiarato: "Beh, ti avrebbero potuto inserire in qualità di easter egg. Sì sì, avrebbero dovuto fare così!". E l'attore ha replicato: "Voglio recitare in Euphoria".

Zendaya e Tom Holland hanno recitato insieme in Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far from Home e Spider-Man: No Way Home. I due hanno iniziato a uscire insieme nel 2017 ma hanno ufficializzato la loro relazione soltanto nel 2021. L'attrice ha celebrato l'uscita al cinema dell'ultimo film del Marvel Cinematic Universe (di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Spider-Man: No Way Home) pubblicando una foto di Spidey sul set del film e una del giovane Tom Holland vestito da Uomo Ragno.

Zendaya ha scritto: "Il mio Spider-Man, sono così orgogliosa di te! Certe cose non cambiano mai!". Recentemente, Zendaya ha sfilato alla premiere di Spider-Man: No Way Home e ha incassato i complimenti di Tom Holland, che ha detto: "Si tratta di una delle persone più incredibili che io conosca. Stasera è magnifica. Sono felicissimo di condividere così tanto con lei!".