Tom Holland sarà il protagonista della versione live-action di Atlantis - L'impero perduto?

Tom Holland, la star di Spider-Man: Far From Home, sembra sia in lzza per diventare il protagosita della versione live-action del film animato Atlantis - L'impero perduto.

Per ora lo studio è ancora nelle prime fasi di sviluppo del progetto e bisognerà attendere prima di avere una conferma ufficiale o capire se il lungometraggio dedicato alla ricerca della città di Atlantide ritornerà nelle sale in una nuova versione.

Tom Holland, se l'indiscrezione venisse confermata, dovrebbe avere il ruolo del giovane Milo Thatch, un giovane linguista che si ritrova a scoprire quella che sarebbe la vera via per ritrovare la città di Atlantide.

Il film Atlantis - l'impero perduto è arrivato nelle sale di tutto il mondo nel 2001 incassando a livello modoale 186 milioni di dollari.

Affidare il ruolo del protagonista alla giovane star dei film Marvel e dei nuovi cinecomic della Sony dedicati alle avventure di Peter Parker potrebbe rivelarsi un'idea vincente per ottenere l'attenzione degli spettatori e avvicinare nuovi spettatori al film originale, non tra i più conosciuti dai non appassionati al mondo Disney.

