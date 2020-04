Tom Holland: "Sono sempre ubriaco, Ryan Reynolds mi ha spedito una cassa di gin"

Tom Holland deve ringraziare Ryan Reynolds per aver reso la sua quarantena meno noiosa: la star di Deadpool gli ha infatti inviato una cassa di gin, dono che si è rivelato essenziale per sopravvivere alla convivenza con i propri coinquilini.

L'interprete di Peter Parker ha condiviso il divertente aneddoto durante la sua apparizione a distanza al talk show di Jimmy Kimmel.

Il giovane attore sta trascorrendo l'auto-isolamento con tre dei suoi amici a Londra e ha ammesso: "Non abbiamo realmente problemi, perché siamo sempre ubriachi".

Tom Holland ha quindi aggiunto: "In realtà questo weekend avevo detto che avrei smesso di bere per una settimana, avrei voluto rimanere una settimana senza bere. E poi letteralmente, lunedì mattina, Ryan Reynolds mi ha inviato una cassa di gin. Stavo davvero pensando 'Smetterò di bere per un'intera settimana, proprio smettere di bere' e poi hanno suonato il campanello e c'era una cassa di bottiglie di gin inviate dall'adorabile Ryan Reynolds".

L'attore ha inoltre aggiunto: "Sulla scatola c'era scritto 'Un po' di amichevole spider-gin dal vicino, con affetto Ryan".

Ryan Reynolds è infatti il proprietario di Aviation Gin e da tempo è amico di Tom Holland, dando vita anche a dei momenti molto divertenti tra i due attori come accaduto con una sfida fisica che l'attore canadese aveva osservato con grande stupore prima di rifiutare senza mezzi termini.