Ryan Reynolds: la sua reazione alla sfida lanciata da Tom Holland è esilarante (VIDEO)

Tom Holland ha lanciato una sfida davvero complicata a Ryan Reynolds e il video della sua reazione è diventato virale perché assolutamente esilarante.

I fan erano infatti in attesa di scoprire come la star canadese e Jake Gyllenhaal, chiamato in causa dal suo amico e collega, avrebbero commentato la richiesta dell'interprete di Spider-Man.

Nelle proprie stories su Instagram, Ryan Reynolds ha ora rivelato la sua reazione mentre assisteva al filmato in cui Tom Holland indossava una t-shirt mentre era in verticale sulle mani.

L'interprete di Deadpool è rimasto senza parole per qualche secondo prima di esclamare senza alcun dubbio: "No".

Elizabeth Olsen is Ryan Reynolds when Tom Holland nominated her to do the 10 pushups challenge on Instagram 💀 pic.twitter.com/Kxc7zgh2OK — 𝓪𝓁𝒾𝒶𝓈 (@itsjustanx) April 2, 2020

Reynolds, durante questo periodo in cui è costretto a rimanere distante dal set, sta sostenendo economicamente, insieme alla moglie Blake Lively, gli ospedali e le organizzazioni che stanno aiutando le persone in difficoltà, ma anche l'associazione dei baristi canadesi e molte attività che hanno problemi ad affrontare queste settimane.

Ryan, pochi giorni fa, aveva inoltre risposto alle domande dei piccoli pazienti assistiti da una delle fondazioni che sostiene da tempo, regalando molta gioia e qualche aneddoto relativo ai film di cui è protagonista.