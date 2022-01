Tom Holland: secondo Andrew Garfield la star di Spiderman sarebbe un incredibile presentatore degli Oscar

Andrew Garfield, intervistato dalla rivista People dopo aver ricevuto una nomination ai SAG Award per la sua interpretazione di Jonathan Larson nel film Netflix, ha parlato dei rumors secondo cui Tom Holland potrebbe essere il presentatore degli Oscar 2022.

"Penso che Tom sia molto carismatico oltre che un attore semplicemente incredibile. Per quanto riguarda le voci, beh, in tutta onestà penso che sarebbe un incredibile presentatore degli Academy Awards 2022. Sarebbe assolutamente geniale", ha dichiarato Garfield.

Civiltà perduta: Tom Holland in una scena del film

I commenti del vincitore del Golden Globe arrivano dopo che Holland, 25 anni, il mese scorso ha detto al The Hollywood Reporter: "Certo che presenterei i fottuti Oscar! Al momento non ho tempo ma se me lo chiedessero lo farei sicuramente, sarebbe molto divertente, non c'è alcun dubbio."

Lo scorso martedì Craig Erwich, presidente di Hulu Originals e ABC Entertainment, ha annunciato che gli Oscar quest'anno avranno di nuovo un presentatore dopo tre anni di assenza. Andrew Garfield ha concluso la sua intervista dicendo che Tom Holland è "il tipo di ragazzo che se si concentra su qualcosa riesce a farla, qualunque cosa sia. Sarei curioso di vedere come sarebbe come presentatore degli Oscar".