Tom Holland rivela cosa indossa sotto la sua tuta di Spider-Man

Tom Holland ha finalmente rivelato che cosa indossa sotto il costume di Spider-Man e non è affatto quello che ci aspettavamo. Pochi giorno dopo l'uscita del titolo ufficiale di Spider-Man 3, e prima dell'uscita del suo nuovo film, Cherry, l'attore inglese ha svelato che, in realtà, indossa ben poco sotto il costume dell'Uomo Ragno.

Parlando dei segreti che si celano dietro al costume di Spider-Man Tom ha detto, durante un'intervista di GQ, che sebbene sia un "privilegio indossare quel costume", è anche "piuttosto scomodo". L'attore ha aggiunto: "Indosso un perizoma. Come un sospensorio".

"Ho un perizoma e una tuta in rete e poi la tuta di Spider-Man, realizzata con materiale molto grezzo, sopra a tutto il resto." Non sorprende, quindi, il fatto che Tom non abbia fatto di tutto per rubare il suo costume dal set, anche se, come ha dichiarato in passato, "ce n'erano sempre un sacco in giro".

Tom riprenderà il suo ruolo di Spider-Man/Peter Parker in Spider-Man: No Way Home entro la fine dell'anno. Si dice che la pellicola includerà personaggi dei precedenti film della saga, tra cui Tobey Maguire e Andrew Garfield; tuttavia, non è ancora noto chi sarà il cattivo del nuovo film sull'Uomo Ragno.