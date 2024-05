Tom Holland, i critici demoliscono il suo Romeo e Giulietta: "Poco carismatico", "dimenticabile"

Il ritorno di Tom Holland sul palcoscenico del West End in Romeo & Giulietta ha diviso la critica dopo la prima al Duke of York's Theatre la scorsa settimana.

L'ultima performance della star dei Marvel Studios è stata definita da un recensore "poco carismatica". L'attore recita accanto a Francesca Amewudah-Rivers nei panni di Giulietta (che ha già ricevuto la sua dose di bullismo digitale quando è stata annunciata nella parte). Questa produzione moderna e tagliente dell'opera di Shakespeare è diretta da Jamie Lloyd.

Uncharted: Tom Holland in una sequenza

Ma mentre alcuni hanno dichiarato lo spettacolo "ipnotico", altri lo hanno definito "senza anima", la co-protagonista di Tom, Francesca, già apparsa in Bad Education della BBC Three, è stata unanimemente elogiata per il suo ruolo di Giulietta e acclamata come "salvatrice" dell'opera.

Hugh Montgomery della BBC ha scritto nella sua recensione a due stelle: "È una vicenda deprimente e priva di vita, che in qualche modo riesce a essere al tempo stesso esagerata e poco incisiva. Tom ha una presenza scenica decisa, ma ha l'abitudine di recitare uno stato d'animo alla volta, piuttosto che rendere il suo Romeo convincente dal punto di vista psicologico, e verso la fine si riduce a un ruggente disamore, mentre la tenerezza emotiva di Romeo è quasi dimenticata. L'esordiente Amewudah-Rivers, al contrario, ha una padronanza del verso comune ai migliori attori shakespeariani".

Patrick Marimon del Daily Mail è stato molto più entusiasta e ha dato all'opera ben quattro stelle, affermando che Tom ha tenuto il pubblico avvolto nel suo "sguardo sognante".

Gli elogi alla star di Spider Man sono proseguiti: "Anche se è l'immobilità che gli riesce meglio, i timidi sorrisi che sparge sulla sua amata valgono - in termini hollywoodiani - un milione di dollari. In queste circostanze, Francesca Amewudah-Rivers regge bene il ruolo di Giulietta".

Tom Holland protagonista del revival di Romeo e Giulietta nel West End

In molti, infine, hanno fatto notare che magari non tutti i fan di Tom Holland saranno disposti a sborsare 275 sterline per il biglietto.