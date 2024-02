Tom Holland protagonista del revival di Romeo e Giulietta nel West End

Tom Holland interpreterà Romeo in una nuova versione di Romeo e Giulietta nel West End in primavera. La pièce sarà diretta da Jamie Lloyd, regista del rifacimento di Viale del tramonto con Nicole Scherzinger protagonista, così come delle versioni minimaliste di Una casa di Bambole con Jessica Chastain e Tradimenti con Tom Hiddleston, quest'ultimi a Broadway.

Il Romeo e Giulietta di Lloyd è definito come 'una nuova visione pulsante del racconto immortale di Shakespeare su poeti, amatori, rimatori, amanti e combattenti'. Il resto del cast non è stato ancora annunciato.

Ritorno alle origini

Prima di essere conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Peter Parker/Spider-Man, Tom Holland ha calcato sin da giovanissimo i palcoscenici teatrali, facendosi conoscere nell'ambiente come una delle più fulgide star del musical Billy Elliot nel West End. Di recente, Holland ha partecipato alla serie Apple TV+ The Crowded Room e ha recitato in film come Uncharted, accanto a Mark Wahlberg, Cherry - Innocenza perduta e Le strade del male.

Romeo e Giulietta di Jamie Lloyd debutterà al Duke of York's Theatre il prossimo 11 maggio e rimarrà in scena fino ad agosto.