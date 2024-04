Tom Holland torna a teatro con Romeo & Giulietta, produzione alle prese con una 'raffica di insulti razzisti'

I portavoce della Jamie Lloyd Company hanno rivelato di essere alle prese con "una raffica di deplorevoli insulti razziali" a causa del casting dello spettacolo teatrale Romeo e Giulietta con star Tom Holland.

I produttori dello show non hanno voluto entrare nei dettagli e riportare il nome di chi è vittima degli attacchi, anche se sembra che i commenti negativi riguardino l'arrivo nel cast di Francesca Amewaduh-Rivers come co-protagonista.

La condanna degli attacchi razzisti

Spider-Man: No Way Home, Tom Hollandin una sequenza

Un comunicato diffuso da Jamie Lloyd Company spiega: "Dopo l'annuncio del nostro cast di Romeo & Giulietta, c'è stata una raffica di deplorevoli insulti razziali rivolti a un membro della nostra compagnia. Tutto questo deve finire".

I responsabili dello show hanno ribadito che stanno lavorando con un'incredibile gruppo di artisti e che è importante siano liberi di creare il proprio lavoro senza dover subire molestie online. L'obiettivo è quello di continuare a proteggere e a offrire sostegno a tutte le persone coinvolte nella produzione e nel comunicato si specifica che ogni abuso non sarà tollerato e verrà denunciato alle autorità competenti. La compagnia ha inoltre voluto ricordare: "Il bullismo e le molestie non devono accadere online, nel nostro settore o nelle nostre comunità. Gli spazi in cui facciamo le nostre prove sono pieni di gioia, compassione e gentilezza. Celebriamo lo straordinario talento dei nostri incredibili collaboratori. La comunità di Romeo & Giulietta continuerà a provare con generosità e amore, e a concentrarsi sulla creazione della nostra produzione".

Il cast di Romeo & Giulietta

Lo spettacolo andrà in scena a Londra, sul palco del Duke of York's Theatre, dal 23 maggio al 3 agosto. I biglietti sono già andati esauriti quando era stato annunciata solo la presenza di Tom Holland, la star dei nuovi film di Spider-Man, nella parte di Romeo.

Alcune settimane fa è stato invece svelato che il ruolo di Giulietta è stato affidato a Francesca Amewaduh-Rivers, recentemente apparsa nella serie Sex Education.

Nel cast ci sono anche Freema Agyeman, Michael Balogun, Tomiwa Edun, Mia Jerome, Daniel Quinn-Toye, Ray Sesay, Nima Taleghani, Joshua-Alexander Williams, Callum Heinrich e Kody Mortimer. La regia dello spettacolo è stata affidata a Jamie Lloyd.