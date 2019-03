Tom Hiddleston: un surreale spot cinese scatena l'ironia online

Tom Hiddleston è il protagonista di un surreale spot televisivo per una marca di integratori multivitaminici in vendita in Cina e il video è già al centro ha suscitato grande ironia online.

L'interprete di Loki viene mostrato nel breve filmato mentre prepara la colazione, composta da verdure, frutti di bosco e un uovo fritto. Tom, dopo aver ricordato alla sua interlocutrice di prendere le vitamine, dichiara quindi, sempre in cinese, che "probabilmente nelle prossime settimane sarò un po' impegnato, ma prometto di farmi perdonare".

Ecco lo spto:

Tra i commentatori più divertiti dal video, non il primo che vede una star hollywoodiana recitare per prodotti da promuovere sul mercato asiatico, c'è Stuart Heritage di The Guardian che ha commentato la visione dichiarando: "Seriamente, cosa sta accadendo? Perché Hiddleston è qui? Perché ha preparato una terribile combinazione di uovo caldo e verdure fredde per colazione? E perché è stato così impegnato ieri sera? Lavora come lattaio? Pulisce il mercato del pesce prima che arrivino i commercianti? Può essere un assassino? Quello almeno spiegherebbe lo sguardo bizzarro di deferente costrizione. L'avete già visto nel momento in cui avete sorpreso il vostro cane che mangiava delle salsicce crude dal frigo. Cosa ha fatto Hiddleston esattamente? Ha avvelenato il vostro piatto? Sarebbe l'unica spiegazione possibile".

Il giornalista prosegue poi sottolineando come Tom Hiddleston sia consapevole che lo spot verrà diffuso a livello internazionale via internet e forse per questo "sembra costantemente che stia per scoppiare a piangere. Forse spiega inoltre perché corre via così velocemente. Non prima di aver consegnato la dose mensile di insalata per colazione e alcuni multivitaminici". Il commento si conclude sottolineando: "Hiddleston sorride ed esce senza dire una parola, probabilmente sognando a occhi aperti i giorni in cui le persone pensavano sarebbe stato un ottimo James Bond".