Avengers: Endgame, secondo una nuova teoria Loki si sarebbe "suicidato"

I Fratelli Russo hanno scosso i fan mostrando la morte di Loki (Tom Hiddleston) nel corso di Avengers: Infinity War. Il fratello di Thor si ritrova ben presto cadavere in mezzo ad altri corpi di Asgardiani dopo che il suo ultimo trucco fallisce ci fronte alla potenza di Thanos. E' così che deve finire? Loki, dunque, non ricomparirà in Avengers: Endgame insieme agli altri Avengers?

Secondo l'utente di Reddit /u/mariofan366, la morte di Loki sarebbe funzionale agli eventi di Avengers 4. La divinità di Asgard si sarebbe "suicidata" per essere inviata a Hel. Come ben sappiamo, Loki è un manipolatore, calcola al millimetro ogni sua mossa, è in grado di ingannare amici e nemici per ottenere ciò che vuole. Ma perché Loki vuole essere inviato a Hel?

Se ripensiamo ad Avengers: Age of Ultron, una visione di Thor (Chris Hemsworth) lo porta ad Hel, dove Heimdall si trova già lì nell'aldilà. Grazie alla continuità tra pellicole Marvel, è possibile che gli sceneggiatori abbiano pianificato un viaggio a Hel per Thor in Avengers: Endgame.

Secondo la teoria apparsa su Reddit, Thor e il suo nuovo compagno Rocket (Bradley Cooper) potrebbero recarsi a Hel nel tentativo di reclutare un esercito di non-morti asgardiani per combattere Thanos e i suoi Outriders. Se Thor e Rocket riusciranno ad arrivare ad Hel, Loki potrebbe essere già lì da tempi preparando la strada per il loro arrivo. Se questa teoria troverà conferma, lo scopriremo al cinema dal 24 aprile con l'uscita di Avengers: Endgame.

