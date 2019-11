Tom Hiddleston: la foto con Hulk e Captain America a Time Square è uno spasso

Tom Hiddleston, interprete di Loki nei film Marvel, si è messo in posa insieme a due cosplayer degli Avengers mentre era a spasso per Time Square.

Tom Hiddleston si diverte scattandosi una foto con due cosplayer degli Avengers, Hulk e Captain America. L'attore è in queste settimane a New York, impegnato a Broadway con il dramma Betrayal ed è possibile vederlo passeggiare durante le pause nella zona intorno a Time Square. Ed è proprio in uno di questi momenti che ha incrociato due persone vestite come Hulk e Captain America. La fotografia era praticamente un obbligo.

Lo scatto che vede un divertito Tom Hiddleston è diventato ovviamente virale, finendo ovunque online tra i social. Per l'attore, che nel MCU interpreta Loki, gli impegni teatrali sono ormai quasi terminati. Sarà ancora in scena al Bernard B. Jacobs Theatre sino all'8 dicembre. Poi dopo la pausa natalizia dovrebbero iniziare le riprese di Loki, la serie di Disney + che lo vedrà impegnato a vestire nuovamente i panni del dio dell'inganno all'interno di una storia che segue in parallelo e in un'altra dimensione temporale gli eventi di Avengers: Endgame.

"La componente dei viaggi nel tempo sarà molto evidente - ha confermato il produttore esecutivo di Loki, Stephen Broussard, durante Expanding the Universe di Disney + . - Vedremo non solo un uomo in fuga ma avremo la possibilità di esplorare più lati umani di Loki". L'uscita sulla piattaforma streaming è prevista per la primavera del 2021.