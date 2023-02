Tom Hardy e Zazie Beets protagonisti della serie Apple Tv+ Lazarus

La star Tom Hardy e l'interprete di Joker e Atlanta Zazie Beetz reciteranno nella serie drammatica Apple TV+ Lazarus, che è ancora in fase di sviluppo. Il progetto è una coproduzione tra A+E Studios e Range Studios e viene venduto ad Apple.

Come rivela Deadline, Lazarus sarà basata sulla serie di libri di Joona Linna firmati da Lars Kepler (pseudonimo di Alexandra Coelho Ahndoril e Alexander Ahndoril), che è stata lodata da testate come The New York Times, Washington Post ed EW, vendendo più di 17 milioni di copie in tutto il mondo.

Tom Hardy ha partecipato (a sorpresa) a un torneo di Jiu-Jitsu, vincendo tutti i match

Nella serie, un giovane emaciato viene trovato a vagare lungo i binari di un treno. Tredici anni prima, lui e sua sorella erano scomparsi, presunte vittime del famigerato serial killer Jurek Walter. Per rintracciare la sorella, il detective della polizia Saga Bauer deve andare sotto copertura nell'ospedale psichiatrico di massima sicurezza dove Walter era stato ricoverato dopo il suo arresto anni prima. Tom Hardy interpreterà il serial killer Walter mentre Zazie Beetz interpreterà l'ispettore Saga Bauer. Nei romanzi il loro rapporto non si discosta molto da quello tra Hannibal Lecter e Clarice Starling de Il silenzio degli innocenti.

Øystein Karlsen scriverà, produrrà e dirigerà la serie prodotta dalla compagi dii Tom Hardy, Son & Baker.