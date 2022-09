Tom Hardy ha partecipato (a sorpresa) a un torneo di Jiu-Jitsu, vincendo tutti i match

Da grande appassionato di arti marziali, Tom Hardy non poteva esimersi dal far parlare di sé in modo alquanto sorprendente. L'attore britannico ha infatti partecipato a un torneo di Jiu-Jitsu brasiliano, tenutosi il 17 settembre a Milton Keynes in Inghilterra, esibendosi con il suo nome da battesimo, ovvero Edward Hardy.

L'attore ha quindi preferito non dare nell'occhio ma, una volta iniziata la competizione, è stato immediatamente riconosciuto. Tom Hardy ha dato prova del suo valore, classificandosi al primo posto nella sua divisione di cintura blu, il secondo rango più prestigioso (il primo è ovviamente cintura nera). Il suo avversario ha poi dichiarato che Tom si è dimostrato molto apprensivo con lui prima del match, invitandolo a combattere come se fosse una persona normale.

Tom Hardy: un talento puro dai mille volti

L'organizzatore del torneo ha così dichiarato: "Tutti lo hanno riconosciuto, ma lui è stato molto umile ed è stato felice di prendersi del tempo per farsi fotografare con lui... È stato un vero piacere averlo in gara al nostro evento".

In molti ricorderanno di come Tom Hardy sia stato protagonista di Warrior, film sulle MMA uscito nel 2011. Quando si dice la finzione supera la realtà. L'attore è stato negli ultimi mesi ipotizzato come futuro James Bond dai fan, dopo l'ufficiale addio di Daniel Craig al ruolo di 007, ma al momento si tratta soltanto di speculazioni.