Havoc, pubblico sconcertato dall'accento di Tom Hardy: "Non smetterà mai di essere divertente"

Tom Hardy è tornato sullo schermo nel ruolo di protagonista nel film di Netflix Havoc, un nuovo action noir diretto da Gareth Evans. Interpreta Patrick Walker, un detective corrotto pagato da un politico.

Quest'ultimo gli ordina di trovare suo figlio, accusato di omicidio, per proteggerlo. Il personaggio di Hardy si muove nel sottobosco criminale di una città indefinita degli Stati Uniti ma i fan hanno notato un particolare nella sua parlata.

L'accento di Tom Hardy in Havoc non convince gli spettatori

Noto per le sue discusse interpretazioni con accenti differenti, Tom Hardy ha suscitato la reazione divertita di alcuni fan per il suo tentativo di utilizzare un accento che però non sembra abbia convinto gli spettatori.

Tom Hardy in una scena di Havoc

"Tom Hardy sta cercando di imitare un accento di Boston in Havoc?" si legge sui social. Un altro utente ha scritto:"Tom Hardy ha ancora l'accento di The Bikeriders" oppure "Mi era mancato il gioco 'quale accento sta cercando di fare Tom Hardy'". C'è chi l'ha trovato esilarante:"Il tentativo di accento americano di Tom Hardy non smetterà mai di farmi ridere".

Le origini di Tom Hardy e i suoi tentativi con gli accenti americani

Il rapporto di Tom Hardycon gli accenti americani è particolarmente complesso, visto che già in passato l'attore aveva ricevuto diverse critiche da fan statunitensi per i suoi tentativi poco credibili, proprio come in The Bikeriders.

Dopo aver girato quel film, Tom Hardy ammise di non essere sicuro di aver centrato perfettamente l'accento del Midwest, sottolineando quanto non fosse interessato a replicarlo perfettamente.

Hardy è nato nel quartiere londinese di Hammersmith, crescendo in seguito a East Sheen. Nel 2022, un sondaggio di Preply l'ha indicato come l'attore i cui dialoghi gli spettatori statunitensi fanno più fatica a comprendere rispetto a qualsiasi altra star.