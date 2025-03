Tom Hardy, il regista di Havoc rivela: "È una fottuta bestia sul set"

Lo sceneggiatore e regista di Havoc, Gareth Evans, ha recentemente spiegato come il suo prossimo film d'azione in arrivo su Netflix ha potuto contare su un Tom Hardy in "modalità bestia".

Noto per aver diretto film d'azione come The Raid: Redemption (2011) e The Raid 2 (2014), il nuovo film di Evans segue il Walker di Hardy, un detective che deve farsi strada attraverso la malavita per salvare il figlio di un politico rapito.

Oltre ad Hardy, il cast di Havoc comprende anche Forest Whitaker, Timothy Olyphant e Luiz Guzmán. Il teaser trailer diffuso in streaming ci ha promesso una storia adrenalinica e ricca di sangue e violenza.

Havoc, Tom Hardy è arrivato super pompato sul set

Venom - La furia di Carnage: Tom Hardy in una scena del film

Parlando con Empire in vista dell'uscita di Havoc su Netflix il 25 aprile, Evans ha anticipato alcune delle novità. Il film segnerà un sottile allontanamento da sue opere come The Raid 2: Berandal, nel senso che non sarà un film di arti marziali. Al contrario, sarà un film di sparatorie. Per quanto riguarda Hardy, Evans ha ricordato che è arrivato sul set pronto all'azione.

Taboo: Tom Hardy nell'episodio pilota

"Tom è arrivato da noi in modalità 'fottuta bestia'. Gli ho dato un colpetto sulla spalla ed era di granito. È arrivato completamente preparato fisicamente. Walker non è un uomo morbido come la seta. Vuole provocare più carneficine e più caos possibile. Non ti afferra il polso e ti blocca il braccio. Ti prende per la collottola e ti sbatte la faccia contro l'oggetto pesante più vicino".

Evans ha anche anticipato una sequenza di Havoc in cui i nemici assediano una baracca di pescatori, e il combattimento coinvolge una serie di armi uniche, tra cui arpioni e ami da pesca: "C'è una sequenza in un capanno da pesca in cui è come un assalto, un attacco incessante. In ogni angolo di questo posto spunta qualcuno con una pistola, qualcuno con un coltello, e arrivano da sotto le assi del pavimento, dietro gli angoli, attraverso questa finestra, attraverso quella finestra".